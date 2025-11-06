Цены на зерно в Украине - что произойдет на рынке уже совсем скоро

Комбайн в поле. Фото: УНИАН

Цены на пшеницу в Украине в 2025 году начнут меняться со второй половины ноября. На агрорынке уже сейчас существует потенциал к подорожанию.

Об этом рассказали аналитики Всеукраинского аграрного совета (ВАР).

Пшеница на экспорт

Как отмечают эксперты, по итогам октября из Украины за границу было отправлено почти 1,5 млн тонн пшеницы. Статистика за первые дни ноября свидетельствует, что было экспортировано 67 тыс. тонн. Темпы отгрузок остаются стабильными, рынок движется в соответствии с сезонными ожиданиями.

При текущей условной цене на украинскую пшеницу, которую отправляют на экспорт на уровне около 220 долларов за тонну (с доставкой в порт) CPT-порт, на рынке есть потенциал для роста.

"Сезонная модель указывает на вероятное восстановление цены с потенциалом прироста примерно на 30 долларов за тонну. Можно ожидать, что во второй половине ноября, когда трейдеры разгрузят имеющиеся запасы и начнут формировать закупки в течение декабря и января, рынок начнет рост", — говорится в сообщении.

Цены на пшеницу в Украине

Как свидетельствует статистика на сайте Tripoli.land, пшеница на внутреннем украинском рынке за последние восемь дней подорожала на 120 гривен.

Так, в среду, 29 октября, тонна торговалась по цене в 9 тысяч гривен, но уже к 1 ноября выросла до 9 061 гривны.

Сколько стоит тонна пшеницы в Украине по состоянию на 6 ноября. Скриншот: Tripoli.land

Рост цен на рынке фиксировался и в последующие дни. Так, 4 ноября тонна стоила уже 9 105 гривен. По состоянию на среду, 6 ноября, за тонну пшеницы нужно заплатить 9 120 гривен.

