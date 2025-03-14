Цены на медь и цветные металлы в 2025 году — где выгоднее сдавать лом в марте

Производство меди. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь — пластичный металл красно-оранжевого оттенка, обладающий высокой электро- и теплопроводностью, а также стойкостью к коррозии. Из-за высокого спроса на медь в различных отраслях пункты приема лома охотно принимают изделия из этого цветного металла по весьма выгодным ценам.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 14 марта.

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В феврале этого года на Днепровском металлургическом заводе (ДМЗ) установили частотные преобразователи на оборудовании цеха водоснабжения, цеха улавливания и отдела технического контроля. Это позволит повысить эффективность работы насосных станций и других технологических процессов.

В частности, на береговой насосной станции №2 частотный преобразователь установили на электродвигатель насоса, который подает техническую воду в коксохимическое производство (КХП) и прокатный цех №2. Насосный агрегат мощностью 132 кВт перекачивает воду на станцию "Степное озеро", откуда она поступает в указанные подразделения.

В межпроизводственный период оборудование работает только в часы минимальной стоимости электроэнергии, а во время прокатных кампаний — круглосуточно. Установка частотного преобразователя позволит уменьшить энергопотребление, что приведет к сокращению расходов на электроэнергию.

Также частотный преобразователь установили в цехе улавливания химических продуктов КХП на двигатель воздуходувной машины №72, отвечающей за подачу воздуха для очистки фенольных сточных вод. Кроме того, заменили высокочастотный преобразователь тока на рассеивающей машине РВЛ-500, которую используют для подготовки проб кокса. Ранее устройство вышло из строя, и работы выполнялись вручную. Эти меры направлены на повышение эффективности производства и снижение энергопотребления на предприятии.

Цены на медь в Украине в марте

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 14 марта 2025 года и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 250 до 320 грн;

Винницкая область — от 280 до 350 грн;

Волынская область — от 290 до 360 грн;

Днепропетровская область — от 280 до 330 грн;

Житомирская область — от 270 до 290 грн;

Закарпатская область — от 280 до 320 грн;

Запорожская область — от 280 до 340 грн;

Ивано-Франковская область — от 270 до 290 грн;

Кировоградская область — от 270 до 290 грн;

Львовская область — от 275 до 300 грн;

Николаевская область — от 280 до 320 грн;

Одесская область — от 290 до 350 грн;

Полтавская область — от 270 до 290 грн;

Ровенская область — от 270 до 290 грн;

Сумская область — от 290 до 340 грн;

Тернопольская область — от 270 до 290 грн;

Харьковская область — от 300 до 365 грн;

Хмельницкая область — от 280 до 320 грн;

Черкасская область — от 280 до 340 грн;

Черновицкая область — от 270 до 290 грн;

Черниговская область — от 280 до 310 грн.

В пунктах приема металлолома также охотно принимают латунь — сплав меди. Стоимость этого материала немного ниже, чем у чистой меди, но все равно остается достаточно высокой.

Также можно сдать алюминий — еще один цветной металл. В последнее время его цена также заметно выросла.