Цены на медь и цветные металлы в 2025 году — где выгоднее сдавать лом в марте

В Украине новые тарифы на медь — где лучше сдавать лом в марте
Медь — пластичный металл красно-оранжевого оттенка, обладающий высокой электро- и теплопроводностью, а также стойкостью к коррозии. Из-за высокого спроса на медь в различных отраслях пункты приема лома охотно принимают изделия из этого цветного металла по весьма выгодным ценам.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 14 марта.
Какова ситуация с металлургией в Украине
В феврале этого года на Днепровском металлургическом заводе (ДМЗ) установили частотные преобразователи на оборудовании цеха водоснабжения, цеха улавливания и отдела технического контроля. Это позволит повысить эффективность работы насосных станций и других технологических процессов.
В частности, на береговой насосной станции №2 частотный преобразователь установили на электродвигатель насоса, который подает техническую воду в коксохимическое производство (КХП) и прокатный цех №2. Насосный агрегат мощностью 132 кВт перекачивает воду на станцию "Степное озеро", откуда она поступает в указанные подразделения.
В межпроизводственный период оборудование работает только в часы минимальной стоимости электроэнергии, а во время прокатных кампаний — круглосуточно. Установка частотного преобразователя позволит уменьшить энергопотребление, что приведет к сокращению расходов на электроэнергию.
Также частотный преобразователь установили в цехе улавливания химических продуктов КХП на двигатель воздуходувной машины №72, отвечающей за подачу воздуха для очистки фенольных сточных вод. Кроме того, заменили высокочастотный преобразователь тока на рассеивающей машине РВЛ-500, которую используют для подготовки проб кокса. Ранее устройство вышло из строя, и работы выполнялись вручную. Эти меры направлены на повышение эффективности производства и снижение энергопотребления на предприятии.
Цены на медь в Украине в марте
Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 14 марта 2025 года и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:
- Киевская область — от 250 до 320 грн;
- Винницкая область — от 280 до 350 грн;
- Волынская область — от 290 до 360 грн;
- Днепропетровская область — от 280 до 330 грн;
- Житомирская область — от 270 до 290 грн;
- Закарпатская область — от 280 до 320 грн;
- Запорожская область — от 280 до 340 грн;
- Ивано-Франковская область — от 270 до 290 грн;
- Кировоградская область — от 270 до 290 грн;
- Львовская область — от 275 до 300 грн;
- Николаевская область — от 280 до 320 грн;
- Одесская область — от 290 до 350 грн;
- Полтавская область — от 270 до 290 грн;
- Ровенская область — от 270 до 290 грн;
- Сумская область — от 290 до 340 грн;
- Тернопольская область — от 270 до 290 грн;
- Харьковская область — от 300 до 365 грн;
- Хмельницкая область — от 280 до 320 грн;
- Черкасская область — от 280 до 340 грн;
- Черновицкая область — от 270 до 290 грн;
- Черниговская область — от 280 до 310 грн.
В пунктах приема металлолома также охотно принимают латунь — сплав меди. Стоимость этого материала немного ниже, чем у чистой меди, но все равно остается достаточно высокой.
Также можно сдать алюминий — еще один цветной металл. В последнее время его цена также заметно выросла.
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