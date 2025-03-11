Ціни на латунь у березні 2025 року — актуальні тарифи, найкращі пункти приймання та огляд ринку

Працівник "Запоріжсталі". Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це популярний сплав міді та цинку, який широко застосовується в промисловості завдяки своїй міцності, довговічності та здатності протистояти корозії. Цей кольоровий метал може бути достатньо дорогим вторинним ресурсом. Ціна на латунь залежить від її складу, стану та ринкових умов, проте завжди залишається досить високою через обмеженість ресурсів та високий попит на цей метал у виробництві.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні станом на 11 березня.

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"АрселорМіттал Кривий Ріг" готовий брати активну участь у відновленні України після війни. Про це заявив генеральний директор підприємства Мауро Лонгобардо.

За його словами, цей етап є історично важливим для країни, оскільки відродження інфраструктури буде нерозривно пов'язане зі структурними реформами в рамках інтеграції України до ЄС. Держава має унікальний шанс вивчити передові світові практики та виклики, з якими стикаються металургія та гірничодобувна промисловість, особливо в Європі. Це дозволить сформувати сприятливі умови для залучення іноземних інвесторів.

Лонгобардо також наголосив, що робота в умовах постійних відключень електроенергії, повітряних атак та кадрового дефіциту зробила "АрселорМіттал Кривий Ріг" стійкішим. Компанія розраховує на збільшення обсягів виробництва.

"Ми також закликаємо потенційних італійських та європейських партнерів розглянути можливість переходу на наступний рівень співпраці та створення спільного підприємства для розвитку гірничодобувної галузі Кривого Рогу з нашим підприємством "АрселорМіттал Кривий Ріг", яке володіє ресурсами, дозволами, обладнанням, технологіями та величезними знаннями та досвідом у гірничодобувній галузі", — зазначив генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Нині підприємство активно співпрацює з провідними італійськими виробниками технологій та обладнання такими як DANIELI, Ekoplant, ATOMAT, CEBA, Schnell, TRE ALTAMIRA, OLTEK.

Ціни на латунь в Україні у березні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 6 березня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 165 до 190 грн;

Вінницька область — від 180 до 200 грн;

Волинська область — від 180 до 200 грн;

Дніпропетровська область — від 180 до 190 грн;

Житомирська область — від 190 до 210 грн;

Закарпатська область — від 180 до 190 грн;

Запорізька область — від 185 до 215 грн;

Івано-Франківська область — від 170 до 180 грн;

Кіровоградська область — від 170 до 180 грн;

Львівська область — від 170 до 180 грн;

Миколаївська область — від 180 до 200 грн;

Одеська область — від 180 до 200 грн;

Полтавська область — від 170 до 180 грн;

Рівненська область — від 170 до 180 грн;

Сумська область — від 190 до 205 грн;

Тернопільська область — від 170 до 180 грн;

Харківська область — від 190 до 210 грн;

Хмельницька область — від 170 до 180 грн;

Черкаська область — від 170 до 180 грн;

Чернівецька область — від 170 до 180 грн;

Чернігівська область — від 180 до 190 грн.

У пунктах приймання металобрухту приймають як латунь, так і інші кольорові метали. Особливо цінною є мідь, яка є основним компонентом латуні. Її вартість в Україні постійно зростає.

Окрім кольорових металів, у пунктах приймання також приймають вироби з чорного металу. Хоча їхня ціна нижча порівняно з кольоровими металами, чорний метал зустрічається набагато частіше, тому його простіше збирати у великих обсягах.