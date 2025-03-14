Ціни на мідь та кольорові метали у 2025 році — де вигідніше здавати брухт у березні

Виробництво міді. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — пластичний метал червоно-жовтогарячого відтінку, що має високу електро- та теплопровідність, а також стійкість до корозії. Через високий попит на мідь у різних галузях пункти приймання брухту охоче приймають вироби з цього кольорового металу за вельми вигідними цінами.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 14 березня.

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У лютому цього року на Дніпровському металургійному заводі (ДМЗ) встановили частотні перетворювачі на устаткуванні цеху водопостачання, цеху вловлювання та відділу технічного контролю. Це дозволить підвищити ефективність роботи насосних станцій та інших технологічних процесів.

Зокрема, на береговій насосній станції №2 частотний перетворювач встановили на електродвигун насоса, який подає технічну воду в коксохімічне виробництво (КХВ) та прокатний цех №2. Насосний агрегат потужністю 132 кВт перекачує воду на станцію "Степове озеро", звідки вона надходить до зазначених підрозділів.

У міжвиробничий період обладнання працює лише у години мінімальної вартості електроенергії, а під час прокатних кампаній — цілодобово. Встановлення частотного перетворювача дозволить зменшити енергоспоживання, що призведе до скорочення витрат на електроенергію.

Також частотний перетворювач встановили в цеху уловлювання хімічних продуктів КХВ на двигун повітродувної машини №72, що відповідає за подачу повітря для очищення фенольних стічних вод. Крім того, замінили високочастотний перетворювач струму на розсіювальній машині РВЛ-500, яку використовують для підготовки проб коксу. Раніше пристрій вийшов з ладу, і роботи виконувалися вручну. Ці заходи спрямовані на підвищення ефективності виробництва та зниження енергоспоживання на підприємстві.

Ціни на мідь в Україні у березні

Середні ціни на 1 кг міді станом на 14 березня 2025 року та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 250 до 320 грн;

Вінницька область — від 280 до 350 грн;

Волинська область — від 290 до 360 грн;

Дніпропетровська область — від 280 до 330 грн;

Житомирська область — від 270 до 290 грн;

Закарпатська область — від 280 до 320 грн;

Запорізька область — від 280 до 340 грн;

Івано-Франківська область — від 270 до 290 грн;

Кіровоградська область — від 270 до 290 грн;

Львівська область — від 275 до 300 грн;

Миколаївська область — від 280 до 320 грн;

Одеська область — від 290 до 350 грн;

Полтавська область — від 270 до 290 грн;

Рівненська область — від 270 до 290 грн;

Сумська область — від 290 до 340 грн;

Тернопільська область — від 270 до 290 грн;

Харківська область — від 300 до 365 грн;

Хмельницька область — від 280 до 320 грн;

Черкаська область — від 280 до 340 грн;

Чернівецька область — від 270 до 290 грн;

Чернігівська область — від 280 до 310 грн.

У пунктах приймання металобрухту також охоче приймають латунь — сплав міді. Вартість цього матеріалу трохи нижча, ніж у чистої міді, але все одно залишається досить високою.

Також можна здати алюміній — ще один кольоровий метал. Останнім часом його ціна також помітно зросла.