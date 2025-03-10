Ціни на алюміній та кольорові метали в березні 2025 — оновлені тарифи та ринковий аналіз

Алюмінієва заготівля. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній — легкий і універсальний метал, який можна зустріти буквально скрізь. Переробка цього цінного металу не лише економить енергію, але й зменшує викиди шкідливих речовин. Зданий на переробку алюміній допомагає зменшити кількість сміття та захистити екосистему. Крім того, це може стати джерелом додаткового доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 10 березня 2025 року.

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Вартість чавуну в основних регіонах за підсумками лютого повернулася до рівнів минулого року. Так, у Бразилії цінові пропозиції на відвантаження чавуну до кінця місяця зросли до 430 доларів за тонну.

Цей показник відповідає котируванням початку грудня 2024 року. Після січневої стабілізації на рівні 405 доларів за тонну ціни знову пішли вгору та зросли за лютий на 25 доларів за тонну.

В Італії до кінця зими вартість чавуну досягла січневого максимуму 372 долари за тонну. У грудні та першій половині січня ціни утримувалися на рівні 367 доларів за тонну, потім на початку лютого знизилися до 357 доларів за тонну, після чого почалося зростання.

На індійському ринку відновлення не спостерігається: упродовж лютого ціни залишалися стабільними на рівні 362 доларів за тонну. Локальний максимум фіксувався у першій половині грудня на позначці 397 доларів за тонну, але на початок січня вартість опустилася до 362 доларів за тонну і з того часу не змінювалася.

Зростання цін на чавун багато в чому обумовлено динамікою вартості залізняку — основної сировини для виробництва. У грудні 2024 року ф'ючерси на Даляньській біржі знизилися зі 106 доларів за тонну до 98 доларів за тонну, проте протягом січня-лютого повернулися до попереднього рівня.

Ціни на алюміній в Україні у березні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію станом на 10 березня, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 55 до 85 грн;

Вінницька область — від 45 до 80 грн;

Волинська область — від 45 до 90 грн;

Дніпропетровська область — від 45 до 85 грн;

Житомирська область — від 40 до 80 грн;

Закарпатська область — від 40 до 80 грн;

Запорізька область — від 50 до 95 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 80 грн;

Кіровоградська область — від 45 до 80 грн;

Львівська область — від 45 до 80 грн;

Миколаївська область — від 45 до 80 грн;

Одеська область — від 45 до 90 грн;

Полтавська область — від 40 до 85 грн;

Рівненська область — від 40 до 80 грн;

Сумська область — від 40 до 80 грн;

Тернопільська область — від 50 до 85 грн;

Харківська область — від 50 до 95 грн;

Хмельницька область — від 40 до 85 грн;

Черкаська область — від 40 до 80 грн;

Чернівецька область — від 40 до 80 грн;

Чернігівська область — від 50 до 80 грн.

У пунктах приймання металобрухту беруть не тільки алюміній, а й інші кольорові метали. Найвищу ціну серед них має мідь, вартість якої постійно збільшується.

Латунь, сплав міді та цинку, також високо цінується через свої унікальні властивості та широке застосування. На українському ринку вторинних металів ціни на латунь також продовжують стабільно зростати.