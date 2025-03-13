Заработок на металлоломе в Украине в марте 2025 года — актуальные цены

Работник "Запорожстали". Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы — железо, сталь и чугун — занимают важное место среди материалов, используемых в производстве. Их применяют в различных отраслях промышленности — от строительства и машиностроения до производства электроники и бытовой техники. Переработка черных металлов снижает уровень загрязнения окружающей среды и позволяет получить дополнительный доход.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине по состоянию на 13 марта 2025 года.

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В первое воскресенье марта цены на горячекатаный рулон в североевропейском регионе выросли на 4,55 евро за тонну. По сравнению с аналогичным периодом февраля рост составил 32,2 евро за тонну. Официальные предложения производителей в Германии и странах Бенилюкса находились в диапазоне 640–660 евро за тонну EXW, в то время как реальная стоимость продаж составляла 631 евро за тонну.

В южной Европе недельный рост цен оказался выше — на 7,5 евро за тонну, однако по сравнению с февралем прирост составил 27,5 евро за тонну. В конце первой недели марта производители в Италии предлагали горячекатаный рулон по 620 евро за тонну EXW, при этом сделки, по информации торговых источников, заключались в диапазоне 610-620 евро за тонну EXW. Итальянские заводы ожидают повышения цен до 640-660 евро за тонну в апреле-мае.

Во Вьетнаме стоимость горячекатаного рулона также увеличилась. В начале марта крупнейший производитель Formosa Ha Tinh поднял цену на 15 долларов за тонну до 517 долларов за тонну CFR Вьетнам, по данным Kallanish. Вслед за местными компаниями свои предложения повысили импортеры — индонезийская Dexin Steel увеличила цену на 2,5 доллара за тонну. Крупный производитель Hoa Phat Dung Quat сообщил о продаже всех апрельских объемов проката.

Наиболее заметный рост цен зафиксирован в США. На первой неделе марта предложения увеличились на 100-150 долларов за тонну, достигнув 950-1 000 долларов за тонну EXW. Для сравнения год того же периода горячекатаный рулон продавался по 750-800 долларов за тонну.

Цены на чермет в Украине в марте

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета по состоянию на 13 марта, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 5 грн до 6 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 6 грн;

Днепропетровская область — от 5 грн до 7 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 6 грн;

Закарпатская область — от 4 грн до 6,5 грн;

Запорожская область — от 5 грн до 8 грн;

Волынская область — от 5 грн до 6 грн;

Ивано-Франковская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Кировоградская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Львовская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Николаевская область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Одесская область — от 5,5 грн до 7,5 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 5 грн;

Сумская область — от 4 грн до 5 грн;

Тернопольская область — от 4,5 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 5,5 грн до 7 грн;

Хмельницкая область — от 4,5 грн до 5,5 грн;

Черкасская область — от 4 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 4,5 грн до 6 грн.

В пунктах приема вторичного сырья цены на цветные металлы обычно значительно выше, чем на черные. В Украине стоимость меди постоянно растет, а медный лом остается самым дорогим среди других видов металлов.

Кроме цветных металлов, повышенный спрос наблюдается и на драгоценные металлы. В частности, цены на золото в ломбардах продолжают расти, что связано с экономической нестабильностью и влиянием геополитических факторов.