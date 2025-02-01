Цены на лом черного металла в Украине по состоянию на 1 февраля 2025 года

Производство металла. Фото: vidyatec.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Черные металлы — железо, чугун и сталь — относятся к важнейшим материалам в мире и находят применение почти во всех сферах человеческой деятельности. Их активно используют в строительстве, машиностроении, промышленности, а также при производстве товаров повседневного спроса.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине по состоянию на 1 февраля 2025 года.

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Интересные факты о черных металлах

Древние римляне использовали сталь, хоть и не в таких масштабах, как сегодня. Они создавали стальные инструменты и оружие, такие как гладиусы (короткие мечи), которые славились своей прочностью. Однако их методы производства были менее совершенными, и сталь часто содержала примеси, что делало ее менее долговечной.

Первый в мире чугунный мост был построен в 1779 году в Англии, в городе Айронбридж. Этот мост стал символом промышленной революции и доказал, что чугун может использоваться для крупных инженерных сооружений. Сегодня мост является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Железо играет критически важную роль в организме человека, входя в состав гемоглобина, который переносит кислород. Однако мало кто знает, что железо в крови и железо в металлической форме — это разные вещи. В организме железо в виде ионов, а не как твердый металл.

Железо было настолько редким и ценным в древнем Египте, что его часто считали "даром богов". Археологи обнаружили, что некоторые железные изделия, такие как кинжалы, были изготовлены из метеоритного железа, что подтверждается высоким содержанием никеля в их составе.

Дамасская сталь, известная своей прочностью и уникальным узором, была одним из самых ценных материалов для изготовления мечей в Средние века. Однако секрет ее производства был утрачен в XVIII веке. Современные исследования показали, что дамасская сталь содержала углеродные нанотрубки и карбиды, которые придавали ей невероятную прочность и гибкость.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Группа "Метинвест", включая ассоциированные компании и совместные предприятия, по итогам 2024 года увеличила выплаты налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине на 36% по сравнению с 2023 годом, достигнув 19,8 млрд грн.

Больший объем отчислений пришелся на плату за пользование недрами, которая более чем удвоилась по сравнению с 2023 годом и составила 5 млрд грн. На втором месте оказался единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 3,7 млрд грн, что на 13% больше, чем в предыдущем году. Также украинские предприятия "Метинвеста" в 2024 году перечислили 2,6 млрд грн налога на прибыль, что на 20% меньше, чем годом ранее.

Цены на чермет в Украине в январе 2025 года

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от его вида и состояния:

Киевская область — от 4 грн до 6 грн;

Винницкая область — от 4 грн до 5 грн;

Днепропетровская область — от 4 грн до 6 грн;

Житомирская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Закарпатская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Запорожская область — от 5 грн до 7,5 грн;

Волынская область — от 4 грн до 5 грн;

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 5 грн;

Кировоградская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Львовская область — от 4 грн до 5 грн;

Николаевская область — от 4 грн до 5 грн;

Одесская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Полтавская область — от 4 грн до 5,5 грн;

Сумская область — от 4 до 5 грн;

Тернопольская область — от 4 грн до 5 грн;

Харьковская область — от 4,5 грн до 7 грн;

Хмельницкая область — от 4 грн до 6 грн;

Черкасская область — от 3,5 грн до 5 грн;

Черновицкая область — от 4 грн до 5,5 грн;

Черниговская область — от 4 грн до 5 грн.

Не стоит также забывать о цветных металлах. На пунктах приема вторсырья за них также можно получить неплохие деньги. Цены на латунь преимущественно растут.

Изделия из золота также можно сдавать. Золото часто является эффективным инструментом для инвестиций. Кроме того, этот металл считается одним из самых надежных способов сохранить сбережения и защитить их от влияния инфляции.