Ціна за 1 г золота в Україні станом на 31 січня 2025 року

Злитки золота в руці. Фото: cnbcfm.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото — це дорогоцінний метал, який люди багато століть застосовують у різних сферах. Його використовують для створення ювелірних прикрас, як інструмент для інвестицій, а також у промисловому виробництві.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні станом на 31 січня.

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Цікаві факти про золото

Вчені припускають, що золото могло утворитися внаслідок зіткнення нейтронних зірок. Це рідкісна космічна подія, при якій виділяється величезна кількість енергії та важких елементів, включаючи золото. Отже, золото Землі може мати позаземне походження.

У тілі людини міститься близько 0,2 міліграма золота, більшість якого перебуває у крові. Воно може брати участь у роботі імунної системи, хоча його точні функції остаточно не вивчені.

Деякі ексклюзивні страви та напої містять їстівне золото, наприклад десерти чи лікери. Золото використовується у вигляді найтонших листів або пилу і вважається безпечним для вживання, оскільки воно хімічно інертне і не засвоюється організмом. Однак це скоріше елемент розкоші, ніж джерело поживних речовин.

Стародавні єгиптяни вважали золото "тілом богів" і використовували його для прикраси гробниць фараонів, наприклад у знаменитій гробниці Тутанхамона. Проте єгиптяни не використовували золото як гроші — воно мало швидше сакральне значення.

Золото використовується у сучасній медицині для лікування деяких захворювань. Наприклад, сполуки золота застосовуються в терапії ревматоїдного артриту, оскільки вони допомагають зменшити запалення та біль у суглобах. Крім того, радіоактивні ізотопи золота використовуються в онкології для лікування раку.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 678,49 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 667,45 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3641,71 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 212,69 грн/г рам;

375 проба: 1 365,64 грн/грам;

500 проба: 1 820,86 грн/грам;

583 проба: 2 123,12 грн/грам;

585 проба: 2 130,40 грн/грам;

750 проба: 2 731,28 грн/грам;

900 проба: 3 277,54 грн/грам;

916 проба: 3 335,81 грн/грам;

958 проба: 3 488,76 грн/грам;

999 проба: 3 638,07 грн/грам;

999,9 проба: 3 641,35 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

375 проба: 1 414,60 грн/грам;

500 проба: 1 906,25 грн/грам;

583 проба: 2 323,50 грн/грам;

585 проба: 2 352,14 грн/грам;

750 проба: 2 933,66 грн/грам;

900 проба: 3 546,40 грн/грам;

916 проба: 3 602,20 грн/грам;

958 проба: 3 833,50 грн/грам;

999 проба: 3 850,11 грн/грам.

Що ще варто знати українцям

Алюміній хоч і не такий дорогий, як золото, але теж дуже важливий для людства метал. Він має високу електропровідність, через що його використовують в електротехніці та електроніці. Ціни на алюміній в Україні переважно зростають.

Чорні метали не такі дорогі, як золото чи срібло, але ціни на сталь і чавун залишаються досить високими. Ці матеріали активно використовуються в різних сферах, зокрема у будівництві, машинобудуванні, енергетиці, транспорті та багатьох інших галузях промисловості.