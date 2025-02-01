Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 1 лютого 2025 року

Виробництво металу. Фото: vidyatec.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали — залізо, чавун і сталь належать до найважливіших матеріалів у світі та знаходять застосування майже у всіх сферах людської діяльності. Вони активно використовують у будівництві, машинобудуванні, промисловості, і навіть під час виробництва товарів повсякденного попиту.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні станом на 1 лютого 2025 року.

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Цікаві факти про чорні метали

Стародавні римляни використовували сталь, хоч і не в таких масштабах, як сьогодні. Вони створювали сталеві інструменти та зброю, такі як гладіуси (короткі мечі), які славилися своєю міцністю. Однак їх методи виробництва були менш досконалими, і сталь часто містила домішки, що робило її менш довговічною.

Перший у світі чавунний міст був побудований 1779 року в Англії, в місті Айронбрідж. Цей міст став символом промислової революції та довів, що чавун може використовуватись для великих інженерних споруд. Сьогодні міст є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО.

Залізо грає критично важливу роль організмі людини, входячи до складу гемоглобіну, який переносить кисень. Проте мало хто знає, що залізо у крові та залізо у металевій формі — це різні речі. В організмі залізо у вигляді іонів, а не як тверди метал.

Залізо було настільки рідкісним і цінним у стародавньому Єгипті, що його часто вважали "даром богів". Археологи виявили, що деякі залізні вироби, такі як кинджали, були виготовлені з метеоритного заліза, що підтверджується високим вмістом нікелю в їхньому складі.

Дамаська сталь, відома своєю міцністю та унікальним візерунком, була одним із найцінніших матеріалів для виготовлення мечів у Середні віки. Проте секрет її виробництва було втрачено у XVIII столітті. Сучасні дослідження показали, що дамаська сталь містила вуглецеві нанотрубки та карбіди, які надавали їй неймовірної міцності та гнучкості.

Яка ситуація з металургією в Україні

Група "Метінвест", включаючи асоційовані компанії та спільні підприємства, за підсумками 2024 року збільшила виплати податків та зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні на 36% порівняно з 2023 роком, досягнувши 19,8 млрд грн.

Найбільший обсяг відрахувань припав на плату за користування надрами, яка більш ніж подвоїлася порівняно з 2023 роком та становила 5 млрд грн. На другому місці опинився єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі 3,7 млрд грн, що на 13% більше, ніж у попередньому році. Також українські підприємства "Метінвесту" у 2024 році перерахували 2,6 млрд грн податку на прибуток, що на 20% менше, ніж роком раніше.

Ціни на чормет в Україні у січні 2025 року

Середні ціни за областями України за 1 кг чормета, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від його виду та стану:

Київська область — від 4 грн до 6 грн;

Вінницька область — від 4 грн до 5 грн;

Дніпропетровська область — від 4 грн до 6 грн;

Житомирська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Закарпатська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 5 грн до 7,5 грн;

Волинська область — від 4 грн до 5 грн;

Івано-Франківська область — від 4 грн до 5 грн;

Кіровоградська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 5 грн;

Миколаївська область — від 4 грн до 5 грн;

Одеська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Полтавська область — від 4 грн до 5,5 грн;

Сумська область — від 4 до 5 грн;

Тернопільська область — від 4 грн до 5 грн;

Харківська область — від 4,5 грн до 7 грн;

Хмельницька область — від 4 грн до 6 грн;

Черкаська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Чернівецька область — від 4 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 4 грн до 5 грн.

Не варто також забувати про кольорові метали. На пунктах приймання вторсировини за них також можна отримати непогані гроші. Ціни на латунь переважно зростають.

Вироби із золота також можна здавати. Золото часто є ефективним інструментом для інвестицій. Крім того, цей метал вважається одним із найнадійніших способів зберегти заощадження та захистити їх від впливу інфляції.