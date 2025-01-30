Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 30 января 2025 года

Новые цены на лом в Украине — сколько платят за латунь в январе
Латунь — это сплав на основе меди и цинка, отличающийся золотистым или красноватым оттенком. Этот материал известен человечеству с древних времен. Сегодня он находит широкое применение в электротехнике, строительстве, производстве бижутерии и многих других отраслях.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине по состоянию на 30 января.
Интересные факты о латуни
По некоторым источникам, латунь была впервые получена римлянами в начале нашей эры. Они использовали метод сплавления меди с галмеем — цинковой рудой. Этот металл применяли для изготовления украшений и посуды. Со временем производство латуни распространилось на Среднюю Азию.
В Европе производство латуни начало возрождаться в эпоху Возрождения — в 14-17 веках. В этот период она начала активно использоваться в искусстве, архитектуре, для изготовления оружия и музыкальных инструментов.
Цвет латуни определяется пропорциями меди и цинка в сплаве. Чем больше меди, тем желтее металл, а чем больше цинка, тем белее он становится. Добавление других металлов может также менять цвет латуни.
Латунь, как и другие металлы, подвергается окислению. В результате на ее поверхности образуется слой оксида меди, от чего она темнеет. Для восстановления блеска изделий можно использовать различные средства с кислотами, такие как сок лимонный или уксусная эссенция.
Температура плавления латуни зависит от ее состава. Чем больше в сплаве цинка, тем ниже температура плавления. В целом температура плавления этого материала варьируется от 880 до 950 градусов.
Какая ситуация с металлургией в Украине
С 2013 по 2024 годы добыча коксующегося угля в Украине снизилась на 74%, а производство кокса — на 85%. Импорт коксующегося угля за этот же период сократился на 89% из-за уменьшения объемов производства стали, тогда как импорт кокса вернулся к уровням 2013 года.
До начала войны Украина входила в число четырех стран мира, полностью обеспеченных всеми необходимыми материалами для производства стали (уголь, кокс, железная руда, марганцевая руда, ферросплавы). В 2013 году украинские шахты добыли 23,7 млн тонн коксующегося угля. На территориях, которые не контролируются Украиной, остались такие предприятия, как "Краснодонуголь", шахта им. Ф. Засядько, "Макеевуголь" и Шахтоуправление "Донбасс", которые в совокупности добывали 8,6 млн тонн коксующегося угля.
Кроме того, на этих территориях располагались пять коксохимических заводов, включая коксовые батареи Алчевского металлургического комбината, а также Авдеевский коксохимический завод, один из крупнейших в Европе. По оценкам, с 2014 до 2024 года Украина потеряла около 64% своих коксохимических мощностей.
Часть заводов была разрушена, а шахты затоплены, что делает невозможным оперативное восстановление производства даже при возвращении контроля над этими территориями. В результате отрасль столкнулась с серьезными рисками, связанными с приостановкой добычи на Шахтоуправлении "Покровское", которое в 2024 году обеспечивало 66% украинского рынка коксующегося угля.
Цены на латунь в Украине в январе
Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 30 января и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:
- Киевская область — от 150 до 190 грн;
- Винницкая область — от 140 до 180 грн;
- Волынская область — от 140 до 180 грн;
- Днепропетровская область — от 150 до 185 грн;
- Житомирская область — от 150 до 180 грн;
- Закарпатская область — от 150 до 190 грн;
- Запорожская область — от 145 до 190 грн;
- Ивано-Франковская область — от 140 до 180 грн;
- Кировоградская область — от 140 до 175 грн;
- Львовская область — от 140 до 185 грн;
- Николаевская область — от 160 до 180 грн;
- Одесская область — от 170 до 190 грн;
- Полтавская область — от 145 до 175 грн;
- Ровенская область — от 145 до 180 грн;
- Сумская область — от 180 до 195 грн
- Тернопольская область — от 150 до 180 грн;
- Харьковская область — от 150 до 200 грн;
- Хмельницкая область — от 165 до 185 грн;
- Черкасская область — от 150 до 170 грн;
- Черновицкая область — от 150 до 170 грн;
- Черниговская область — от 150 до 175 грн.
Медь — еще один крайне важный материал для человечества. Она ценится за свои уникальные свойства. В Украине ежедневно обновляются цены на цветные металлы.
Кроме того, украинцы могут сдать изделия из золота. В ломбардах предлагают достойное вознаграждение за такие предметы. Золото продолжает быть стабильным и надежным способом сохранения капитала.
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