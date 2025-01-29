Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 29 января 2025 года

Производство алюминия. Фото: inventure.com.ua

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий широко используется в производстве благодаря своим уникальным свойствам. Это один из самых распространенных элементов на Земле (около 8% земной коры), отличающийся легкостью, прочностью и устойчивостью к коррозии. Кроме того, алюминий обладает высокой электропроводностью, из-за чего его используют в электротехнике и электронике.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине по состоянию на 29 января 2025 года.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий активно используется в космической отрасли. Благодаря легкости и прочности алюминий составляет до 80% массы современных спутников и ракет. Например, корпус космического корабля Apollo был сделан из алюминиевых сплавов, что позволило снизить вес и увеличить эффективность полетов.

Переработка алюминия требует лишь 5% энергии, необходимой для производства нового металла. Это делает его одним из самых экологически устойчивых материалов. Сегодня около 75% всего алюминия, изготовленного за историю человечества, все еще используется.

Благодаря высокой электропроводности алюминий используется в линиях электропередач, особенно там, где требуется снизить вес конструкции.

Хотя алюминий устойчив к коррозии, в виде порошка или тонкой стружки он может воспламеняться на воздухе. Это свойство используется в твердотопливных ракетах и фейерверках, где алюминий добавляют для увеличения энергии взрыва.

Хотя алюминий не является биологически необходимым элементом, он есть в организме человека в небольших количествах — около 30–50 мг. Основным источником его поступления являются пищевые продукты, вода и лекарства, такие как антациды.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Украинская промышленная компания "Интерпайп" по результатам 2024 года увеличила налоговые отчисления и взносы на 27% по сравнению с 2023 годом, достигнув суммы 5,501 млрд грн.

В государственный бюджет было перечислено 4,171 млрд грн, что на 25% больше, чем в предыдущем году. Отчисления в местные бюджеты составили 683 млн грн, увеличившись на 40%. Кроме того, компания направила 647 млн грн ЕСВ, что на 32% превышает показатели 2023 года.

"Интерпайп" — это одна из ведущих промышленных компаний Украины, выпускающая железнодорожную и трубную продукцию для внутреннего и международного рынков. В 2023 году "Интерпайп" реализовал 387 тыс. тонн трубной продукции и 95 тыс. тонн железнодорожной продукции.

Цены на алюминий в Украине в январе

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приемки лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 55 до 85 грн;

Винницкая область — от 40 до 80 грн;

Волынская область — от 45 до 90 грн;

Днепропетровская область — от 40 до 90 грн;

Житомирская область — от 40 до 80 грн;

Закарпатская область — от 50 до 80 грн;

Запорожская область — от 45 до 90 грн;

Ивано-Франковская область — от 40 до 75 грн;

Кировоградская область — от 40 до 75 грн;

Львовская область — от 45 до 85 грн;

Николаевская область — от 40 до 70 грн;

Одесская область — от 45 до 70 грн;

Полтавская область — от 40 до 75 грн;

Ровенская область — от 45 до 70 грн;

Сумская область — от 45 до 90 грн;

Тернопольская область — от 40 до 80 грн;

Харьковская область — от 50 до 90 грн;

Хмельницкая область — от 45 до 70 грн;

Черкасская область — от 40 до 70 грн;

Черновицкая область — от 40 до 70 грн;

Черниговская область — от 45 до 75 грн.

Что еще стоит знать украинцам

Цветной металл, который дороже алюминия, — медь. Цены на медные изделия выше, чем стоимость алюминия.

А вот чермет не такой дорогой, но цены на сталь и чугун все равно довольно неплохие. Эти материалы широко применяются в строительстве, машиностроении, энергетике, транспорте и других отраслях промышленности.