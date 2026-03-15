Главная Финансы Война на Ближнем Востоке может усилить спрос на украинскую агропродукцию

Война на Ближнем Востоке может усилить спрос на украинскую агропродукцию

Дата публикации 15 марта 2026 12:44
Война на Ближнем Востоке может усилить спрос на украинскую агропродукцию
Мужчина готовит зерно к транспортировке. Фото: УНИАН

Ближний Восток остается для Украины стратегически важным направлением для экспорта агропродукции. Спрос на зерновые и масличные культуры, несмотря на войну с Ираном, будет расти. Причина — страны в регионе будут пытаться обеспечить свою продовольственную безопасность.

Об этом сказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE.

Реклама
Какая агропродукция поставляется на Ближний Восток

По его словам, крупнейшие ключевые культуры, которые реализуют украинские аграрии — это:

Он отмечает, что спрос на эту продукцию будет расти в течение 2026 года.

"Это такие стратегические направления, по которым фактически специализируются страны, чтобы обеспечить свою продовольственную безопасность. Поэтому оценка того, что спрос на это будет расти — остается достаточно серьезной", — отметил Марчук.

Почему расходы аграриев в Украине вырастут из-за войны на Ближнем Востоке

Боевые действия в Иране, как отмечал Денис Марчук, провоцирует подорожание минеральных удобрений на мировых биржах. Поэтому в Украине в 2026 году кампания по минеральным удобрениям будет на 20-25% дороже, чем в прошлом году.

"То есть, себестоимость растет и цена на сырье должна быть больше. Но Украина не диктует в мире цену, поэтому то, что сформировано на международных биржах — это будет выдавать ситуацию по всему миру. Поэтому сейчас трудно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация", — подчеркнул заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

К тому же товаропроизводители потеряют часть своего экономического потенциала, поскольку их финансовые затраты будут больше.

Ранее сообщалось, как изменятся цены на хлеб на фоне резкого подорожания топлива в Украине и роста расходов на муку. Одним из ключевых элементов, который влияют на стоимость хлеба, остается энергетика. Также мы писали, что яйца в Украине могут не подешеветь после Пасхи. Цены будут находиться под влиянием дорогой логистики и подорожания себестоимости производства.

экспорт зерна Ближний Восток
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
