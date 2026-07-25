Индивидуальное финансирование социальных услуг для ВПЛ: как будет выплачиваться государственная помощь

Люди на улице, мужчина держит в руках конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине заработает новый механизм финансирования социальных услуг для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Идея заключается в том, что государственные выплаты будут поступать на специальные счета самих получателей.

Об этом говорится в постановлении Кабмина Украины "О реализации экспериментального проекта по организации предоставления социальных услуг стационарного ухода и поддерживаемого проживания по принципу "деньги ходят за человеком" украинцам пожилого возраста и людям с инвалидностью из числа ВПЛ", сообщает Новини.LIVE.

Кто будет получать соцуслуги по-новому

Речь идет о:

пожилых людей из числа ВПЛ;

людей с инвалидностью среди переселенцев, которым требуется стационарный уход или поддерживаемое проживание.

"Получатели социальных услуг, для которых до вступления в силу настоящего постановления было принято решение о предоставлении социальных услуг, могут получать соответствующие социальные услуги без повторного принятия решения", — говорится в тексте постановления.

Как будет выплачиваться государственная помощь

Фонд социальной защиты граждан с инвалидностью будет ежемесячно перечислять бюджетные средства на специальные счета получателей социальных услуг со специальным режимом использования.

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Координировать экспериментальный проект будет Министерство социальной политики, семьи и единства, а среди участников:

Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью;

Национальная социальная сервисная служба;

банки, в том числе ПриватБанк.

Выплаты от государства, согласно новым правилам, будет перечислять Фонд социальной защиты граждан с инвалидностью. Свои выплаты граждане будут получать ежемесячно. Деньги будут поступать на специальные счета (со специальным режимом использования).

Как сообщали Новини.LIVE, некоторым ВПЛ доступна денежная помощь в размере более 30 000 гривен. В рамках проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" переселенцы могут получить гранты для занятия сельским хозяйством. Программу финансирует правительство США.

Также Новини.LIVE объясняли, почему ВПЛ могут лишить государственных выплат. Это произойдет, если люди нарушат критерии дохода. Помощь приостановят, если не обновлять информацию о доходе.