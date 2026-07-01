Выплаты за аренду и коммунальные услуги: как и где ВПЛ могут оформить компенсации

Женщина и счета за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Летом 2026 года один из крупнейших благотворительных фондов Украины "Рокада" объявил о начале регистрации на получение денежной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). В частности, речь идет о выплате компенсаций за аренду жилья в одном из украинских регионов.

О том, где и кто может оформить выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому доступна программа помощи на жилье

Как отмечают организаторы, речь идет о программе для внутренних переселенцев, которая охватит Хмельницкую область. Принять участие в ней смогут граждане, недавно прибывшие в этот регион. В рамках программы заявители получат два вида денежных компенсаций:

на оплату аренды жилья;

на оплату жилищно-коммунальных услуг.

"Благотворительный фонд "Рокада" в Хмельницкой области реализует программу RMI, направленную на поддержку внутренне перемещенных лиц. Участники программы могут получить помощь в оплате аренды жилья и коммунальных услуг", — говорится в сообщении.

Подать заявки на участие в программе граждане смогут при соблюдении следующих условий:

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Переезд в Хмельницкую область состоялся в течение последних шести месяцев; Если после возвращения из-за границы отсутствует возможность проживать в собственном жилье (расположено на оккупированных территориях, вблизи линии боевых действий, повреждено/разрушено); В случае проживания в местах временного размещения.

Контакты по условиям участия в программе и другие нюансы

Согласно правилам программы, участники смогут получить помощь в оплате аренды жилья и коммунальных услуг сроком на шесть месяцев при соблюдении определенных условий.

Для получения компенсации необходимо иметь заключенный договор аренды, а также подтвердить трудоспособность и готовность трудоустроиться во время участия в программе для повышения экономической устойчивости семьи.

Предоставленная помощь является целевой, поэтому ее можно будет использовать только для оплаты аренды жилья или коммунальных услуг.

Уточнить все детали относительно действия соответствующей программы и получить консультацию можно в будние дни с 09:00 до 18:00 по номерам телефонов:

067 323 74 554;

067 447 08 13.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что до 29 июля жители одной из областей могут зарегистрироваться в грантовой программе, в рамках которой будет предоставлена финансовая помощь в размере до 1 450 долларов. Выплаты будут доступны самозанятым и представителям микропредпринимательства. Средства, в частности, получат те, кто занимается пчеловодством, выращивает овощи и фрукты, занимается производством мяса и молока, птицы, яиц во время войны.

Также Новини.LIVE сообщали, что летом в одном из городов граждане могут подать заявки на регистрацию в программе помощи для подготовки к предстоящей зиме. Участие в программе доступно только уязвимым группам граждан. Предусматривается выплата средств на покупку твердого топлива в размере 19 000 грн.