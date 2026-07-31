Выплаты от УВКБ ООН: пенсионеры и люди с инвалидностью получат от 10 800 грн

Мужчина и женщина с документами, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Летом 2026 года в ряде регионов граждане, вынужденные покинуть свои дома во время войны, смогут подать заявки на включение в электронную очередь в регистрационный центр программы "Денежная помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)". В частности, такой возможностью могут воспользоваться уязвимые категории жителей города Чернигова.

О том, как получить выплаты от организации, рассказывают Новини.LIVE.

Кто сможет получить денежную помощь от УВКБ ООН

Согласно информации организации, жители Чернигова смогут оформить денежную помощь по обновленным критериям в рамках плана гуманитарных потребностей и реагирования на 2026 год.

Отныне особую поддержку получат:

Люди, которые за предыдущие 45 дней эвакуировались в связи с угрозой жизни и здоровью; Лица, пострадавшие от обстрелов и включенные в списки пострадавших, предоставленные местными властями; Переселенцы, которые находятся в длительном (до шести месяцев) перемещении и имеют повышенную уязвимость; Люди, вернувшиеся в места постоянного проживания или в Украину после вынужденного выезда за границу (не ранее чем три месяца назад и не позднее года назад).

В рамках программы будут предоставляться два вида денежной помощи в зависимости от обстоятельств: 10 800 и 12 300 грн.

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Предусмотрены два важных ограничения:

совокупный доход не превышает 8 300 грн на каждого члена семьи в месяц;

на право на помощь будут влиять близость к линии фронта, условия проживания, состав семьи, наличие уязвимых групп (пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи).

Как записаться на получение денежной помощи

Граждане, желающие записаться на получение денежной помощи от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, должны подать заявку на включение в электронную очередь, заполнив специальную форму.

Однако организаторы предупреждают, что сам факт заполнения анкеты не означает регистрации. С теми, кто соответствует описанным выше условиям, дополнительно свяжутся по телефону для приглашения. Если этого не произошло, значит, заявитель не соответствует описанным условиям регистрации.

"Обратите внимание: заполнение этой формы является лишь записью в электронную очередь в пункт сбора данных в г. Чернигов. Окончательное решение о выплате принимается только после личного собеседования со специалистом фонда", — говорится в сообщении.

Необходимо иметь при себе следующие документы (оригиналы):

паспорт гражданина;

налоговый номер;

справку ВПЛ или другое подтверждение перемещения;

свидетельство о рождении детей;

банковскую карту главы домохозяйства (IBAN).

документы, подтверждающие инвалидность или опеку.

Также в организации сообщили, что как только наберут необходимое количество людей — форму закроют. После обработки нового списка заявителей регистрацию со временем откроют снова.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что летом украинцы могут получить гранты от международной гуманитарной организации "Mercy Corps". Средства будут предоставлены микробизнесу и самозанятым лицам во время войны в Украине. Программа охватит четыре области и предусматривает предоставление денежной помощи в размере до 2 600 долларов.

Также Новини.LIVE писали о том, кто сможет подать заявку на гранты от "Каритас". В одной из областей продолжается реализация программы по поддержке сельского хозяйства. В ее рамках предусмотрено предоставление финансовой помощи в размере до 37 800 грн. Подавать заявки на гранты приглашают граждан, переместившихся из опасных районов.