Выплаты от UHF: для ВПЛ доступна денежная помощь в двух городах Украины

Женщина за компьютером, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Летом 2026 года в двух украинских городах продолжается регистрация на получение денежной поддержки в рамках проекта "Немедленная многоотраслевая приоритетная помощь территориям, пострадавшим от конфликта" (IMPACT), финансируемого Гуманитарным фондом для Украины (UHF). Претендовать на выплаты могут граждане, вынужденно покинувшие свои дома из-за войны.

О том, где принимают заявки и на каких условиях, рассказывают Новини.LIVE.

Где и кому доступна денежная помощь от UHF

Регистрацией на получение многоцелевой денежной помощи в рамках проекта IMPACT при финансовой поддержке UHF занимается благотворительный фонд "Посмішка ЮА" в Запорожье и Харькове.

Домохозяйствам предлагается подавать заявки при следующих условиях:

Если были принудительно эвакуированы/вынужденно перемещены за последние 45 дней в Запорожье или Харьков; Если самостоятельно эвакуировались в течение последних 45 дней в Запорожье или Харьков из-за опасности, обстрелов или в соответствии с решениями об эвакуации; Люди, которые в течение последних 45 дней переместились в Запорожье или Харьков с опасных территорий и получили справку о статусе внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Согласно правилам, отбор будет осуществляться в соответствии с критериями проекта. В частности, если домохозяйства ранее получали многоцелевую денежную помощь от других подобных организаций в течение последних полугода, то они не смогут быть включены в соответствующую программу.

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Как подать заявки на выплаты и другие детали

Граждане, подпадающие под условия проекта, могут заполнить специальную онлайн-форму для предварительной регистрации.

В то же время организаторы отмечают, что количество заявок на регистрацию ограничено, поэтому форма может быть автоматически закрыта сразу после достижения установленного лимита.

"Обратите внимание! Подача заявки не гарантирует получение денежной помощи", — говорится в пояснении.

Подробности об условиях программы можно узнать во время консультации с представителями БФ "Посмішка ЮА":

Горячая линия: 050 460 22 40;

Контакты в г. Запорожье — 075 392 18 68;

Контакты в г. Харькове — 075 320 46 39, 067 650 69 26.

Соответствующий проект реализуется в рамках деятельности Консорциума TERA при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в одном из прифронтовых городов граждане могут подать заявки на получение помощи на твердое бытовое топливо на новый отопительный сезон. Программа реализуется за счет международных гуманитарных организаций. Выплаты будут предоставлены социально уязвимым категориям граждан.

Также Новини.LIVE писали, что в июле представители БФ "Каритас Украины" принимают заявки на регистрацию для получения денежной помощи. Выплаты будут предоставлены населению, пострадавшему в результате военных действий. Программа реализуется в Запорожской области. Размер выплат будет зависеть от количества человек в семье, в частности, на семью из трех человек будет выделено 32 400 грн.