Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы В Украине дорожают продукты: стоит ли ждать, что цены "остановятся"

В Украине дорожают продукты: стоит ли ждать, что цены "остановятся"

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 12:25
Цены на продукты ползут вверх: украинцам объяснили, как долго это продлится
Продукты питания на продажу и люди. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

С приближением Пасхальных праздников для украинцев традиционно дорожают продукты питания. Наиболее заметно растут цены на базовые товары, которые граждане покупают для праздничного стола. При этом продукты дорожают не только для украинцев — цены обновляются по всему миру.

Об этом сказал в эфире программы Ранок.LIVE исполнительный директор, эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Что происходит с ценами на продукты в Украине

Сейчас погодные условия не способствуют тому, чтобы выращивать овощи на открытом грунте. Поэтому, как отметил Пендзин, огурцы и помидоры держат в парниках, но для этого нужны дорогое освещение и тепло. Все это укладывается в себестоимость продукции. При этом сейчас овощная группа дешевле, чем была год назад.

"Да, цены растут, но я бы не сказал, что все настолько катастрофически. Ну и надо понимать, что рост цен с нового года обусловлен тем, что мы доедаем урожай 2025 года", — сказал он.

Почему цены растут и можно ли это изменить

Относительно стабилизации цен для населения, то в сегменте энергоносителей, где действует государственное регулирование — цены более-менее стабильны. Другая ситуация складывается для небытовых потребителей.

Читайте также:

"Все это однозначно "ложится" в себестоимость продукции. То есть, если цены растут, для этого есть причины", — отметил Олег Пендзин.

Он подчеркнул, что очень серьезным сдерживающим фактором для роста цен являются доходы населения. Так, люди не хотят платить больше за некоторые товары, поэтому производители ищут возможности для уменьшения собственной себестоимости, чтобы люди таки покупали.

Что еще стоит знать

Напомним, что себестоимость производства потребительских товаров в 2026 году выросла от 15 до 20%, если сравнивать с 2025 годом. Параллельно с этим, как рассказывал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, украинские предприятия тратят деньги на производство, реализацию и перевозки. Все эти аспекты они учитывают в текущие цены.

"С приближением пасхальных праздников, которые в этом сезоне придут раньше, мы будем, к сожалению, видеть еще скачок цен из-за большого спроса на продукцию", — пояснил Марченко.

Меншими будут цены на ранние овощи, которые выращивались на открытом грунте, поскольку предложение постепенно будет расти.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине ожидается появление системы фудбэнкинга. Это инициатива, по которой малообеспеченные люди получают нераспроданные продукты. Речь идет о пригодной для потребления еде, за которую не надо будет платить. Еще Новини.LIVE рассказывали, как изменились цены на продукты для пасхальной корзины. Больше всего подорожание коснулось мясных и колбасных изделий. Выросла также стоимость сыра и основного атрибута Пасхи — яиц.

цены в Украине прямой эфир Новини.LIVE цены на продукты
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации