Цены на продукты ползут вверх: украинцам объяснили, как долго это продлится

С приближением Пасхальных праздников для украинцев традиционно дорожают продукты питания. Наиболее заметно растут цены на базовые товары, которые граждане покупают для праздничного стола. При этом продукты дорожают не только для украинцев — цены обновляются по всему миру.

Об этом сказал в эфире программы Ранок.LIVE исполнительный директор, эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Что происходит с ценами на продукты в Украине

Сейчас погодные условия не способствуют тому, чтобы выращивать овощи на открытом грунте. Поэтому, как отметил Пендзин, огурцы и помидоры держат в парниках, но для этого нужны дорогое освещение и тепло. Все это укладывается в себестоимость продукции. При этом сейчас овощная группа дешевле, чем была год назад.

"Да, цены растут, но я бы не сказал, что все настолько катастрофически. Ну и надо понимать, что рост цен с нового года обусловлен тем, что мы доедаем урожай 2025 года", — сказал он.

Почему цены растут и можно ли это изменить

Относительно стабилизации цен для населения, то в сегменте энергоносителей, где действует государственное регулирование — цены более-менее стабильны. Другая ситуация складывается для небытовых потребителей.

"Все это однозначно "ложится" в себестоимость продукции. То есть, если цены растут, для этого есть причины", — отметил Олег Пендзин.

Он подчеркнул, что очень серьезным сдерживающим фактором для роста цен являются доходы населения. Так, люди не хотят платить больше за некоторые товары, поэтому производители ищут возможности для уменьшения собственной себестоимости, чтобы люди таки покупали.

Что еще стоит знать

Напомним, что себестоимость производства потребительских товаров в 2026 году выросла от 15 до 20%, если сравнивать с 2025 годом. Параллельно с этим, как рассказывал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, украинские предприятия тратят деньги на производство, реализацию и перевозки. Все эти аспекты они учитывают в текущие цены.

"С приближением пасхальных праздников, которые в этом сезоне придут раньше, мы будем, к сожалению, видеть еще скачок цен из-за большого спроса на продукцию", — пояснил Марченко.

Меншими будут цены на ранние овощи, которые выращивались на открытом грунте, поскольку предложение постепенно будет расти.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине ожидается появление системы фудбэнкинга. Это инициатива, по которой малообеспеченные люди получают нераспроданные продукты. Речь идет о пригодной для потребления еде, за которую не надо будет платить.