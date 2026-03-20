Гречневый ажиотаж: в Киеве массово скупают крупы из-за роста цен

Полки супермаркетов в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве иногда наблюдается ажиотаж вокруг базовых продуктов — гречки и риса. На фоне стремительного роста цен на продукты жители столицы массово скупают более дешевые остатки круп. В результате полки быстро пустеют, а спрос продолжает расти.

Читайте также:

Какие крупы раскупают

В отдельных супермаркетах больше не найти гречки в ценовом сегменте 56,99-59,99 грн за килограмм — более дешевые варианты полностью исчезли с полок. За последние месяцы эта крупа заметно подорожала. В марте средняя цена составляет около 54,07 грн/кг, тогда как в январе она была на уровне 47,87 грн/кг.

Аналогичная ситуация наблюдается и с рисом: крупу по цене 59,99 грн/кг покупатели также быстро раскупили. Стоимость риса в последнее время тоже демонстрирует устойчивый рост.