Главная Финансы Дешевых продуктов уже не будет: эксперт о ценах для украинцев

Дешевых продуктов уже не будет: эксперт о ценах для украинцев

Дата публикации 25 марта 2026 21:00
Люди на рынке. Фото: Новини.LIVE

Для украинцев уже не подешевеют продукты первой необходимости. Они собраны еще в прошлом году, поэтому расходы на складирование, хранение и логистику — выросли. Сейчас в Украине происходит сезонный рост цен.

Об этом сообщил в эфире Новини.LIVE вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростислав Коробка.

Почему продукты продолжат дорожать

По его словам, на подорожание продуктов влияет много факторов, в том числе инфляционные процессы простых людей, у которых своя стабильная потребительская корзина — борщевой набор.

"Но есть и спекулятивные факторы, когда продавцы держали, а сейчас отдают на рынок по более высоким ценам. И они знают, что продукты будут дорожать и в дальнейшем", — рассказал Коробка.

Он добавил, что на обновление цен в торговых сетях и на рынке продуктов влияет также комплекс факторов — подорожание энергоносителей на мировых рынках.

Какие продукты больше всего подорожали в Украине

Как сообщали журналисты Новини.LIVE, в марте самое ощутимое подорожание коснулось гречки. Так, в январе 2026 года потребители покупали крупу по средней цене в 33,02 грн/кг, а уже во второй половине марта она стоит 52,46 грн/кг.

Платят больше украинцы и за яблоки. Если в начале года в супермаркетах их продавали по 31,46 грн/кг в среднем, то сейчас — по 45,78 грн/кг. Прибавили в цене за последние 3 месяца и помидоры. Овощи подорожали со 123,91 грн/кг до 167,42 грн/кг.

Как писали Новини.LIVE, дополнительное давление на цены на продукты в Украине оказывает война на Ближнем Востоке. Так, из-за боевых действий нарушилась безопасность морских перевозок. Соответственно, это повлияло и на цены. Также журналисты Новини.LIVE узнали, что морковь подешевела на 60% за год, с февраля 2025. Так, год назад килограмм стоил 36 гривен, а в конце этой зимы —ч 14,92 гривен.

Частые вопросы

Почему в Украине дорожают продукты?

На подорожание продуктов в Украине влияют сразу несколько факторов. Среди них: перебои со светом, рост расходов на логистику и повышение стоимости топлива. Также существуют сезонные факторы, например - уменьшение запасов овощей.

Какая инфляция в Украине в 2026 году?

Инфляция в Украине в 2026 году замедляется, хотя остается под давлением из-за последствий разрушений в энергетике и рисков безопасности. По прогнозу Национального банка Украины (НБУ), потребительская инфляция должна снизиться до 7,5-7,6%. Экономика Украины постепенно восстанавливается даже в условиях войны.

цены в Украине цены цены на продукты
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
