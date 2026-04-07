Как управляют деньгами миллениалы и какие черты для них характерны

Комбайн в поле с пшеницей и деньги.

В Украине на агрорынке дорожает пшеница. Между предприятиями и экспортерами усиливается конкуренция за зерно, а фермеры пока не спешат продавать больше продукции. Причина: аграрии ожидают, что цены на пшеницу повысятся еще больше.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Agronews.

Цены на пшеницу

На внутреннем рынке по условиям EXW (расходы по транспортировке берет покупатель) торги на пшеницу происходят по следующим ценам:

2 класс — 10 009 гривен за тонну;

3 класс — 9 803 гривен за тонну;

4 класс — 9 396 гривен за тонну.

Экспортные цены по условиям DAP (расходы и риски по доставке зерна в порт принадлежат продавцу) на пшеницу 3 класса находятся на уровне 11 008 гривен за тонну через порт Одесса и 10 900 гривен за тонну через порт Южный.

Что будет дальше с ценами на пшеницу

Как отмечается, дополнительное давление на цены оказывает дорогая логистика. Транспортировать зерно по Украине дорого, поэтому из-за этого конечная стоимость продукции растет. По прогнозам, пока на рынке не появятся дополнительные объемы зерна. Пока же фермеры выдерживают паузу, поэтому пшеница прибавляет в цене.

Что еще стоит знать

Напомним, одна из самых популярных культур в Украине — соя, в апреле продается по цене более 19 000 гривен за тонну. Это почти на 0,3% дороже, чем в конце марта. При этом ожидаются, что стоимость сои будет оставаться высокой, до появления качественных партий продукции.

Как рассказывали Новини.LIVE, цены на зерно нового урожая в Украине в конце марта достигли отметки в более 9 000 гривен. При этом на физическом рынке пшеницы все сделки происходят в рамках ранее заключенных договоренностей. И все изменения с продажами зависят от тендерных условий. Еще Новости.LIVE писали, что подсолнечник в Украине подорожал до 30 000 гривен за тонну. Но если говорить о продуктах переработки подсолнечника, то здесь ситуация кардинально иная. Так, цены в этом сегменте постепенно падают.