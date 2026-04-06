Цены на сою стабильны: сколько в апреле стоит тонна

Дата публикации 6 апреля 2026 06:30
Рынок зерно в Украине: как и почему изменились цены на сою
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Рынок сои в Украине остается стабильным, хотя уже начинает формироваться неблагоприятный внешний фон. Так, внутренние перерабатывающие предприятия держат высокую закупочную планку. Таким образом они выполняют собственные контракты.

Об этом сообщает Agronews, передает Новини.LIVE.

Цены на сою

На внутреннем рынке торги проходят по ценам от 19 806,44 гривен за тонну. Это почти на 0,3% больше, чем в предыдущем периоде. Экспортные цены, если продукция будет идти через порт Южный, составляют от 20 500 до 20 700 гривен за тонну.

Что будет с ценами на сою дальше

По мнению аналитиков, текущие ценовые показатели должны сохраниться. Стабильный внутренний спрос от переработчиков и ограниченное предложение качественных партий сои не дадут рынку существенно упасть.

Что еще стоит знать

Напомним, пшеница в Украине в апреле подорожала до 11 000 гривен за тонну. Этому способствовали активный спрос большинства потребителей и повышательная ценовая динамика на экспортном направлении.

В портах Украины продовольственная пшеница в конце марта продавалась по 225 долларов (9 810 гривен) за тонну. Зато тонна фуражной стоила 219 долларов (9 549 гривен) за тонну.

Как рассказывали Новини.LIVE, кукурузу сейчас покупают по сделкам, в которых цены заложены на уровне до 216 долларов (9 417 гривен) за тонну. Такую сумму выплатят, если заказчик получит продукцию оперативно. Еще Новини.LIVE сообщали, что торги нового зерна в Украине происходят на уровне от 9 537 до 9 843 гривен за тонну. Сделки подписывают и аграрии, и холдинги.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
