Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Выплаты для детей с инвалидностью изменятся — что готовят семьям

Выплаты для детей с инвалидностью изменятся — что готовят семьям

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 08:00
Выплаты на детей с инвалидностью — как изменится госпомощь семьям
Мальчик с недостатками зрения. Фото: УНИАН

В Украине финансовая помощь семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью, должна быть систематической. Для этого выплаты привяжут к минимальной зарплате, а не прожиточному минимуму, с выплатами до 100% минимальной зарплаты в зависимости от группы инвалидности.

Об этом написал в своем Telegram-канале глава комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев.

Реклама
Читайте также:

Новые выплаты на детей с инвалидностью

Соответствующий законопроект №14191, одним из инициаторов которого является Даниил Гетманцев и который вносит изменения в законодательство о государственной социальной помощи людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, был поддержан ВРУ 18 декабря 2025 года в первом чтении.

Ключевое изменение, по словам Даниила Гетманцева, произойдет с финансовой поддержкой. Так, в законопроекте описывается идея, по которой размер финансовой помощи будет зависеть от минимальной зарплаты, которая является более реалистичным экономическим показателем. Предполагается, что размер выплат будет составлять:

  • 100% минимальной зарплаты — для детей с инвалидностью;
  • 100% — для людей с инвалидностью с детства I группы;
  • 70% — для граждан с инвалидностью с детства II группы;
  • 30% — для лиц с инвалидностью с детства III группы.

Это решение поможет создать современную модель социальной поддержки: с доступными услугами, цифровыми процедурами и гибкими инструментами получения помощи.

Формат получения выплат

Еще одно нововведение — исчезнет требование оставлять работу, чтобы получать от государства помощь на уход. Предполагается, что выплаты будут начислять независимо от того, работают ли родители или опекуны.

Украинцам также хотят разрешить выбирать, как именно они хотят получать помощь:

  • наличными;
  • безналичным переводом;
  • на специальную социальную карту.

К тому же человека наделят правом свободно распоряжаться выплаченной помощью. Это будет возможно, даже если гражданин или гражданка будут находиться в учреждении ухода.

Ранее мы рассказывали, что в Украине I группу инвалидности предоставляют, если у человека есть тяжелое заболевание. Эти граждане обеспечиваются государственной пенсией и социальной поддержкой. Еще мы писали о выплатах, которые положены гражданам со II группой инвалидности. Известно, какие суммы им начисляют в декабре 2025 года.

выплаты дети семья инвалидность лицо с инвалидностью
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации