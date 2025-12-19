Выплаты на детей с инвалидностью — как изменится госпомощь семьям

Мальчик с недостатками зрения. Фото: УНИАН

В Украине финансовая помощь семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью, должна быть систематической. Для этого выплаты привяжут к минимальной зарплате, а не прожиточному минимуму, с выплатами до 100% минимальной зарплаты в зависимости от группы инвалидности.

Об этом написал в своем Telegram-канале глава комитета Верховной Рады Украины (ВРУ) Даниил Гетманцев.

Соответствующий законопроект №14191, одним из инициаторов которого является Даниил Гетманцев и который вносит изменения в законодательство о государственной социальной помощи людям с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, был поддержан ВРУ 18 декабря 2025 года в первом чтении.

Ключевое изменение, по словам Даниила Гетманцева, произойдет с финансовой поддержкой. Так, в законопроекте описывается идея, по которой размер финансовой помощи будет зависеть от минимальной зарплаты, которая является более реалистичным экономическим показателем. Предполагается, что размер выплат будет составлять:

100% минимальной зарплаты — для детей с инвалидностью;

100% — для людей с инвалидностью с детства I группы;

70% — для граждан с инвалидностью с детства II группы;

30% — для лиц с инвалидностью с детства III группы.

Это решение поможет создать современную модель социальной поддержки: с доступными услугами, цифровыми процедурами и гибкими инструментами получения помощи.

Формат получения выплат

Еще одно нововведение — исчезнет требование оставлять работу, чтобы получать от государства помощь на уход. Предполагается, что выплаты будут начислять независимо от того, работают ли родители или опекуны.

Украинцам также хотят разрешить выбирать, как именно они хотят получать помощь:

наличными;

безналичным переводом;

на специальную социальную карту.

К тому же человека наделят правом свободно распоряжаться выплаченной помощью. Это будет возможно, даже если гражданин или гражданка будут находиться в учреждении ухода.

