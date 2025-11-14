Субсидии на зиму и доходы — какие нюансы в назначении помощи должны знать украинцы

Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

Специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) рассказали, какие доходы граждан учитывают при переназначении жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026. От этого зависит размер денежной компенсации по оплате коммунальных услуг.

Какие доходы учитывают для субсидий на зиму

Как отмечают в Пенсионном фонде, при определении размера жилищной субсидии специалисты принимают во внимание среднемесячный общий доход домохозяйства. По правительственному постановлению №632 "Некоторые вопросы выплаты государственной соцпомощи", в общую сумму может входить разнообразный доход. Конечный размер будет определен на основе учета:

заработной платы/денежного обеспечения военнослужащих;

пенсионных выплат;

стипендии, кроме социальной для детей-сирот/детей, лишенных родительской опеки;

социальной помощи;

пособия по безработице, других страховых выплат;

денежных переводов, поступивших на карту из-за рубежа;

дивидендов, полученных от ценных бумаг;

других доходов, в частности денег от аренды земли, реализации имущества.

Отдельно действуют правила для физлиц-предпринимателей (п. 9 постановления № 632). Согласно особенностям учета доходов, для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения в совокупный доход учитывают заработок, исчисленный в таких размерах минимальной заработной платы на конец периода, за который учитывается:

плательщики единого налога первой группы — один размер минимальной зарплаты;

плательщики единого налога второй группы — два размера "минималки";

плательщики единого налога третьей группы — три размера "минималки".

В то же время, для физлиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, плательщиков единого налога первой-третьей групп, не учитывается доход, полученный самозанятым лицом и доход от бизнес-деятельности, данные о которых подает Государственная налоговая служба на запрос органа Пенсионного фонда.

"Система налогообложения и группы плательщиков единого налога для упрощенной системы налогообложения определяются по состоянию на последний месяц периода, за который учитываются доходы", — объясняют в фонде.

Кому переназначают субсидии на зимний период

По информации ПФУ, на холодный сезон помощь большинству получателей переназначили в автоматическом режиме. Речь идет о тех, кто ранее получал субсидии и тех, кому в летний период назначили "нулевую" субсидию. Отдельно просят обратиться за оформлением госпомощи при следующих обстоятельствах:

если жилищная субсидия назначается впервые;

если летом в назначении субсидии было отказано из-за долгов или отсутствия заработка;

если произошли изменения в составе домохозяйства/в случае изменений в социальном положении.

Помощь по оплате коммунальных услуг назначается с месяца обращения и до завершения отопительного сезона.

Если заявление будет подано в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, то помощь назначат с его первых дней, если позже, то с даты, когда возникло соответствующее право на нее.

