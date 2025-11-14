Субсидии на зиму и доходы — какие нюансы в назначении помощи должны знать украинцы

Право на зимнюю субсидию и доходы — что стоит знать украинцам
Специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) рассказали, какие доходы граждан учитывают при переназначении жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026. От этого зависит размер денежной компенсации по оплате коммунальных услуг.
Об этом рассказывает редакция сайта Новини.LIVE, ссылаясь на информацию ПФУ.
Какие доходы учитывают для субсидий на зиму
Как отмечают в Пенсионном фонде, при определении размера жилищной субсидии специалисты принимают во внимание среднемесячный общий доход домохозяйства. По правительственному постановлению №632 "Некоторые вопросы выплаты государственной соцпомощи", в общую сумму может входить разнообразный доход. Конечный размер будет определен на основе учета:
- заработной платы/денежного обеспечения военнослужащих;
- пенсионных выплат;
- стипендии, кроме социальной для детей-сирот/детей, лишенных родительской опеки;
- социальной помощи;
- пособия по безработице, других страховых выплат;
- денежных переводов, поступивших на карту из-за рубежа;
- дивидендов, полученных от ценных бумаг;
- других доходов, в частности денег от аренды земли, реализации имущества.
Отдельно действуют правила для физлиц-предпринимателей (п. 9 постановления № 632). Согласно особенностям учета доходов, для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения в совокупный доход учитывают заработок, исчисленный в таких размерах минимальной заработной платы на конец периода, за который учитывается:
- плательщики единого налога первой группы — один размер минимальной зарплаты;
- плательщики единого налога второй группы — два размера "минималки";
- плательщики единого налога третьей группы — три размера "минималки".
В то же время, для физлиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, плательщиков единого налога первой-третьей групп, не учитывается доход, полученный самозанятым лицом и доход от бизнес-деятельности, данные о которых подает Государственная налоговая служба на запрос органа Пенсионного фонда.
"Система налогообложения и группы плательщиков единого налога для упрощенной системы налогообложения определяются по состоянию на последний месяц периода, за который учитываются доходы", — объясняют в фонде.
Кому переназначают субсидии на зимний период
По информации ПФУ, на холодный сезон помощь большинству получателей переназначили в автоматическом режиме. Речь идет о тех, кто ранее получал субсидии и тех, кому в летний период назначили "нулевую" субсидию. Отдельно просят обратиться за оформлением госпомощи при следующих обстоятельствах:
- если жилищная субсидия назначается впервые;
- если летом в назначении субсидии было отказано из-за долгов или отсутствия заработка;
- если произошли изменения в составе домохозяйства/в случае изменений в социальном положении.
Помощь по оплате коммунальных услуг назначается с месяца обращения и до завершения отопительного сезона.
Если заявление будет подано в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, то помощь назначат с его первых дней, если позже, то с даты, когда возникло соответствующее право на нее.
