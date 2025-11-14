Видео
Видео

Право на зимнюю субсидию и доходы — что стоит знать украинцам

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 08:50
обновлено: 08:56
Субсидии на зиму и доходы — какие нюансы в назначении помощи должны знать украинцы
Деньги и коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE

Специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) рассказали, какие доходы граждан учитывают при переназначении жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026. От этого зависит размер денежной компенсации по оплате коммунальных услуг.

Об этом рассказывает редакция сайта Новини.LIVE, ссылаясь на информацию ПФУ.

Читайте также:

Какие доходы учитывают для субсидий на зиму

Как отмечают в Пенсионном фонде, при определении размера жилищной субсидии специалисты принимают во внимание среднемесячный общий доход домохозяйства. По правительственному постановлению №632 "Некоторые вопросы выплаты государственной соцпомощи", в общую сумму может входить разнообразный доход. Конечный размер будет определен на основе учета:

  • заработной платы/денежного обеспечения военнослужащих;
  • пенсионных выплат;
  • стипендии, кроме социальной для детей-сирот/детей, лишенных родительской опеки;
  • социальной помощи;
  • пособия по безработице, других страховых выплат;
  • денежных переводов, поступивших на карту из-за рубежа;
  • дивидендов, полученных от ценных бумаг;
  • других доходов, в частности денег от аренды земли, реализации имущества.

Отдельно действуют правила для физлиц-предпринимателей (п. 9 постановления № 632). Согласно особенностям учета доходов, для предпринимателей на упрощенной системе налогообложения в совокупный доход учитывают заработок, исчисленный в таких размерах минимальной заработной платы на конец периода, за который учитывается:

  • плательщики единого налога первой группы — один размер минимальной зарплаты;
  • плательщики единого налога второй группы — два размера "минималки";
  • плательщики единого налога третьей группы — три размера "минималки".

В то же время, для физлиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, плательщиков единого налога первой-третьей групп, не учитывается доход, полученный самозанятым лицом и доход от бизнес-деятельности, данные о которых подает Государственная налоговая служба на запрос органа Пенсионного фонда.

"Система налогообложения и группы плательщиков единого налога для упрощенной системы налогообложения определяются по состоянию на последний месяц периода, за который учитываются доходы", — объясняют в фонде.

Кому переназначают субсидии на зимний период

По информации ПФУ, на холодный сезон помощь большинству получателей переназначили в автоматическом режиме. Речь идет о тех, кто ранее получал субсидии и тех, кому в летний период назначили "нулевую" субсидию. Отдельно просят обратиться за оформлением госпомощи при следующих обстоятельствах:

  • если жилищная субсидия назначается впервые;
  • если летом в назначении субсидии было отказано из-за долгов или отсутствия заработка;
  • если произошли изменения в составе домохозяйства/в случае изменений в социальном положении.

Помощь по оплате коммунальных услуг назначается с месяца обращения и до завершения отопительного сезона.

Если заявление будет подано в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, то помощь назначат с его первых дней, если позже, то с даты, когда возникло соответствующее право на нее.

Ранее мы писали, как изменились правила в вопросе предоставления субсидий на оплату коммунуслуг. Сейчас Пенсионный фонд более тщательно проверяет данные о доходах заявителей.

Еще сообщали, что в Нафтогазе рассказали, какой документ требуют от клиентов для получения субсидии на отопительный сезон. Речь идет о подтверждении отсутствия долгов.

