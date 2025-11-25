Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Субсидии на зиму — можно ли оформить, если отказали летом

Субсидии на зиму — можно ли оформить, если отказали летом

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 11:21
обновлено: 11:42
Субсидии на отопительный сезон — кто может оформить после отказа летом
Деньги и платежки за коммуналку. Фото: Новини.LIVE

Некоторым украинцам летом не удалось оформить жилищную субсидию из-за долгов за коммунальные услуги. Однако с началом отопительного сезона они могут повторно обратиться за оформлением помощи.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Реклама
Читайте также:

Как повторно оформить жилищную субсидию

Как отмечается, с тех пор как в Украине начался отопительный сезон 2025/2026, повторно обратиться за оформлением субсидий могут украинцы, которые ранее получили отказ из-за задолженности за коммунальные услуги или отсутствия доходов.

Подавать заявку надо в первые два месяца отопительного сезона. 

Подать документы граждане могут несколькими способами:

  • лично, в сервисном центре Пенсионного фонда;
  • отправить заявление по почте;
  • воспользоваться электронными сервисами.

Также документы принимают уполномоченные представители органов местного самоуправления.

О чем еще нужно знать украинцам

Напомним, чтобы определить размер жилищной субсидии, специалисты изучают среднемесячный общий доход домохозяйства. В общей сумме может быть разнообразный доход, но в ПФУ отмечают, что окончательный размер помощи определят, когда будут учтены:

  • зарплата/денежное обеспечение;
  • пенсионные выплаты;
  • соцпомощь;
  • пособие по безработице и так далее.

В госструктуре отмечают, что расчет жилищных субсидий происходит по правительственному постановлению №632 "Некоторые вопросы выплаты государственной соцпомощи".

Ранее мы рассказывали, как изменился механизм предоставления субсидий. Теперь Пенсионный фонд тщательнее проверяет данные о доходах заявителей. Также мы писали, что украинцам уже назначают субсидии на отопительный сезон 2025/2026. При этом некоторые выплаты были продлены автоматически.

коммунальные услуги субсидии отопительный сезон финансовая помощь Пенсионный Фонд
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации