Субсидии на отопительный сезон — кто может оформить после отказа летом

Субсидии на зиму — можно ли оформить, если отказали летом
Некоторым украинцам летом не удалось оформить жилищную субсидию из-за долгов за коммунальные услуги. Однако с началом отопительного сезона они могут повторно обратиться за оформлением помощи.
Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.
Как повторно оформить жилищную субсидию
Как отмечается, с тех пор как в Украине начался отопительный сезон 2025/2026, повторно обратиться за оформлением субсидий могут украинцы, которые ранее получили отказ из-за задолженности за коммунальные услуги или отсутствия доходов.
Подавать заявку надо в первые два месяца отопительного сезона.
Подать документы граждане могут несколькими способами:
- лично, в сервисном центре Пенсионного фонда;
- отправить заявление по почте;
- воспользоваться электронными сервисами.
Также документы принимают уполномоченные представители органов местного самоуправления.
О чем еще нужно знать украинцам
Напомним, чтобы определить размер жилищной субсидии, специалисты изучают среднемесячный общий доход домохозяйства. В общей сумме может быть разнообразный доход, но в ПФУ отмечают, что окончательный размер помощи определят, когда будут учтены:
- зарплата/денежное обеспечение;
- пенсионные выплаты;
- соцпомощь;
- пособие по безработице и так далее.
В госструктуре отмечают, что расчет жилищных субсидий происходит по правительственному постановлению №632 "Некоторые вопросы выплаты государственной соцпомощи".
Ранее мы рассказывали, как изменился механизм предоставления субсидий. Теперь Пенсионный фонд тщательнее проверяет данные о доходах заявителей. Также мы писали, что украинцам уже назначают субсидии на отопительный сезон 2025/2026. При этом некоторые выплаты были продлены автоматически.
