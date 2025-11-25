Субсидии на отопительный сезон — кто может оформить после отказа летом

Деньги и платежки за коммуналку. Фото: Новини.LIVE

Некоторым украинцам летом не удалось оформить жилищную субсидию из-за долгов за коммунальные услуги. Однако с началом отопительного сезона они могут повторно обратиться за оформлением помощи.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Как повторно оформить жилищную субсидию

Как отмечается, с тех пор как в Украине начался отопительный сезон 2025/2026, повторно обратиться за оформлением субсидий могут украинцы, которые ранее получили отказ из-за задолженности за коммунальные услуги или отсутствия доходов.

Подавать заявку надо в первые два месяца отопительного сезона.

Подать документы граждане могут несколькими способами:

лично, в сервисном центре Пенсионного фонда;

отправить заявление по почте;

воспользоваться электронными сервисами.

Также документы принимают уполномоченные представители органов местного самоуправления.

О чем еще нужно знать украинцам

Напомним, чтобы определить размер жилищной субсидии, специалисты изучают среднемесячный общий доход домохозяйства. В общей сумме может быть разнообразный доход, но в ПФУ отмечают, что окончательный размер помощи определят, когда будут учтены:

зарплата/денежное обеспечение;

пенсионные выплаты;

соцпомощь;

пособие по безработице и так далее.

В госструктуре отмечают, что расчет жилищных субсидий происходит по правительственному постановлению №632 "Некоторые вопросы выплаты государственной соцпомощи".

Ранее мы рассказывали, как изменился механизм предоставления субсидий. Теперь Пенсионный фонд тщательнее проверяет данные о доходах заявителей. Также мы писали, что украинцам уже назначают субсидии на отопительный сезон 2025/2026. При этом некоторые выплаты были продлены автоматически.