Льготы на услуги ЖКХ по адресу фактического проживания — какие требуют документы

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) уточнили, при каких условиях может предоставляться льгота на жилищно-коммунальные услуги по адресу фактического проживания. Для этого необходимо соблюдать определенные требования, в частности, иметь дополнительные документы.

Об этом информирует пресс-служба одного из управлений ПФУ.

Льготы на услуги ЖКХ по адресу фактического проживания

Как отмечают в фонде, вопрос предоставления льгот на оплату коммунальных услуг регулирует постановление № 117 Кабинета министров. Согласно ему, помощь может предоставляться лицам, информация о которых внесена в Реестр лиц, имеющих право на льготы.

Также право на льготы на оплату услуг ЖКХ имеют граждане, проживающие как по зарегистрированному, так и по фактическому месту жительства.

В случае оформления льгот по фактическому месту проживания гражданин должен дополнительно предоставить документы, где подтверждается новое место жительства. Таким документом может выступить:

справка о постановке на учет внутреннего переселенца;

другой официальный документ, где подтверждается фактическое место жительства (это может быть договор аренды жилья).

Если вышеуказанных документов нет, то необходимо получить акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства. Их оформляют должностные лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей тергромады.

Новые правила предоставления льгот в 2025 году

С мая 2025 года в Украине заработал новый порядок назначения льгот на оплату коммунальных услуг. Он предусматривает, что право на помощь теперь должно определяться в зависимости от совокупного среднемесячного дохода домохозяйства.

Речь идет о доходе семьи за предыдущие шесть месяцев, если его сумма в расчете на одного человека в семье не превышает величину налоговой соцльготы в 4,24 тыс. грн.

Льготы с учетом доходов назначают:

реабилитированным лицам, получившим группу инвалидности из-за репрессий или ставшим пенсионерами;

пострадавшим из-за аварии на Чернобыльской атомной электростанции (категории первой/второй), мужьям и женам умерших ликвидаторов, опекунам детей погибших;

женам (мужьям) умерших граждан, если не женились повторно, смерть которых возникла на фоне ликвидации других ядерных аварий и испытаний;

уволенным лицам с военной службы, которые получили группу инвалидности во время несения службы, а также семьям погибших/пропавших без вести военных;

родителям и членам семей военных, погибших/умерших/пропавших без вести во время службы;

ветеранам службы, органов МВД, полиции и других госорганов, а также вдовам и вдовцам умерших ветеранов соответствующих категорий;

бывшим несовершеннолетним узникам нацистских лагерей, гетто, а также их детям, рожденным в местах принудительного содержания;

депортированным лицам, достигшим пенсионного возраста/имеющим группу инвалидности.

Отдельным категориям в дальнейшем предоставляются льготы независимо от уровня доходов. В списке:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

члены семей погибших или умерших защитников/ветеранов;

пострадавшие участники Революции Достоинства.

