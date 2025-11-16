Видео
Видео

Повлияет ли "Зимняя поддержка" на субсидии — украинцам объяснили

Повлияет ли "Зимняя поддержка" на субсидии — украинцам объяснили

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 08:45
обновлено: 20:39
Зимняя поддержка в 2025 году — что будет с выплатой жилищных субсидий
Квитанция за коммунальные услуги и деньги. Фото: Новини.LIVE

Граждане Украины в субботу, 15 ноября 2025 года оформили первые полмиллиона заявок на получение денежной помощи в рамках программы "Зимняя поддержка". Тем временем стало известно, повлияет ли полученная 1 тысяча гривен на начисление жилищных субсидий.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале Президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте также:

"Зимняя поддержка" и жилищные субсидии

Как известно, жилищные субсидии — важный инструмент помощи для многих украинцев, которые из-за финансовой ограниченности не могут в полном объеме платить за коммунальные услуги. Поэтому многих беспокоил вопрос: повлияет ли зимняя денежная помощь в 1 тысячу гривен на получение жилищных субсидий.

Как пояснил глава государства, "Зимняя поддержка" — это дополнительная помощь населению от государства.

"Получение этих денег не влияет на начисление субсидий: зимняя поддержка - это дополнительная форма поддержки", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме финансовой помощи, государство планирует внедрять и другие меры:

  • фиксированные зимние тарифы на электроэнергию и газ;
  • финансирование на импорт газа;
  • увеличит резервы оборудования для ремонтов после разрушений от российских атак.

Президент также добавил, что после подачи заявления на получение 1 тысячи гривен, деньги начислят в течение десяти дней.

Что еще стоит знать

Напомним, оформить единовременное пособие в 1 тысячу гривен граждане могут в мобильном приложении "Дія". Нужно выполнить несколько простых шагов:

  • открыть раздел "Сервисы";
  • перейти в раздел "Зимняя поддержка";
  • выбрать получателя — себя или ребенка (надо добавить свидетельство о рождении);
  • кликнуть на карту "Национальный кэшбек" или открыть ее;
  • проверить персональные данные;
  • подтвердить, что вы находитесь в Украине;
  • отправить заявку.

Далее поданную заявку определенное время будут обрабатывать, прорабатывать, а затем пользователь получит уведомление об изменении статуса заявки на "в обработке". Потом нужно просто ждать зачисления средств на банковскую карточку.

Как стало известно ранее, часть людей может не подавать заявки в "Дії". Так, денежную помощь по программе "Зимняя поддержка" им предоставят автоматически через Укрпошту. Также мы писали, что "Зимняя поддержка" рассчитана на 10-14 миллионов человек. Однако часть украинцев не сможет получить выплаты.

 

