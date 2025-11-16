Зимняя поддержка в 2025 году — что будет с выплатой жилищных субсидий

Повлияет ли "Зимняя поддержка" на субсидии — украинцам объяснили
Граждане Украины в субботу, 15 ноября 2025 года оформили первые полмиллиона заявок на получение денежной помощи в рамках программы "Зимняя поддержка". Тем временем стало известно, повлияет ли полученная 1 тысяча гривен на начисление жилищных субсидий.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале Президент Украины Владимир Зеленский.
"Зимняя поддержка" и жилищные субсидии
Как известно, жилищные субсидии — важный инструмент помощи для многих украинцев, которые из-за финансовой ограниченности не могут в полном объеме платить за коммунальные услуги. Поэтому многих беспокоил вопрос: повлияет ли зимняя денежная помощь в 1 тысячу гривен на получение жилищных субсидий.
Как пояснил глава государства, "Зимняя поддержка" — это дополнительная помощь населению от государства.
"Получение этих денег не влияет на начисление субсидий: зимняя поддержка - это дополнительная форма поддержки", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Кроме финансовой помощи, государство планирует внедрять и другие меры:
- фиксированные зимние тарифы на электроэнергию и газ;
- финансирование на импорт газа;
- увеличит резервы оборудования для ремонтов после разрушений от российских атак.
Президент также добавил, что после подачи заявления на получение 1 тысячи гривен, деньги начислят в течение десяти дней.
Что еще стоит знать
Напомним, оформить единовременное пособие в 1 тысячу гривен граждане могут в мобильном приложении "Дія". Нужно выполнить несколько простых шагов:
- открыть раздел "Сервисы";
- перейти в раздел "Зимняя поддержка";
- выбрать получателя — себя или ребенка (надо добавить свидетельство о рождении);
- кликнуть на карту "Национальный кэшбек" или открыть ее;
- проверить персональные данные;
- подтвердить, что вы находитесь в Украине;
- отправить заявку.
Далее поданную заявку определенное время будут обрабатывать, прорабатывать, а затем пользователь получит уведомление об изменении статуса заявки на "в обработке". Потом нужно просто ждать зачисления средств на банковскую карточку.
Как стало известно ранее, часть людей может не подавать заявки в "Дії". Так, денежную помощь по программе "Зимняя поддержка" им предоставят автоматически через Укрпошту. Также мы писали, что "Зимняя поддержка" рассчитана на 10-14 миллионов человек. Однако часть украинцев не сможет получить выплаты.
