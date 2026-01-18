Льготы на коммуналку — кто может получить скидку в 2026 году

Платежки за коммуналку и калькулятор на столе. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году государство продолжает предоставлять льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий граждан. Частичная или полная компенсация может распространяться на оплату за жилье, воду, тепло, электроэнергию, газ, вывоз мусора и тому подобное. В то же время право на льготы имеют не все — перечень получателей четко определен законодательством.

О том, кто может воспользоваться льготами на ЖКУ и какие услуги подлежат компенсации, рассказали в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Кто может не платить полную стоимость коммуналки

Согласно действующему законодательству льготы на жилищно-коммунальные услуги предоставляются:

лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам боевых действий, а также членам семей погибших или умерших военнослужащих;

пострадавшим участникам революции Достоинства;

лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, семьям ликвидаторов и детям с инвалидностью, связанной с последствиями аварии;

участникам войны, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, вдовам (вдовцам) и родителям умерших лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной;

ветеранам военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и других силовых структур, а также женам (мужьям) погибших ветеранов соответствующих силовых структур;

лицам, получившим инвалидность во время службы, и членам семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих;

лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной, реабилитированным гражданам, бывшим узникам гетто и концлагерей, жертвам нацистских преследований;

родителям и членам семей работников гражданской защиты, погибших при исполнении служебных обязанностей;

многодетным семьям, детским домам семейного типа и приемным семьям, в которых не менее года проживают трое или более детей;

пенсионерам, которые ранее работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа и проживают в них;

пенсионерам, которые работали в государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры в сельской местности и поселках городского типа и проживают в них.

Для оформления льгот надо лично или через портал электронных услуг подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.

На какие коммунальные услуги предоставляется скидка

Полный перечень льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг определяет специальный Порядок. Документ предусматривает, что украинцы из числа вышеперечисленных категорий могут получить скидки на такие ЖКУ:

пользование жильем, в частности оплату за квартиру и обслуживание дома и придомовой территории;

управление многоквартирным домом;

централизованное снабжение холодной и горячей воды, а также водоотвод;

теплоснабжение, электроэнергия, поставки и транспортировка природного газа;

централизованное отопление и вывоз бытовых отходов;

закупка твердого топлива и сжиженного газа.

Льгота может предоставляться как без учета доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

