Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Коммуналка со скидкой — кто имеет право на льготы в 2026 году

Коммуналка со скидкой — кто имеет право на льготы в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 18 января 2026 18:56
Льготы на коммуналку — кто может получить скидку в 2026 году
Платежки за коммуналку и калькулятор на столе. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году государство продолжает предоставлять льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий граждан. Частичная или полная компенсация может распространяться на оплату за жилье, воду, тепло, электроэнергию, газ, вывоз мусора и тому подобное. В то же время право на льготы имеют не все — перечень получателей четко определен законодательством.

О том, кто может воспользоваться льготами на ЖКУ и какие услуги подлежат компенсации, рассказали в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.

Реклама
Читайте также:

Кто может не платить полную стоимость коммуналки

Согласно действующему законодательству льготы на жилищно-коммунальные услуги предоставляются:

  • лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам боевых действий, а также членам семей погибших или умерших военнослужащих;
  • пострадавшим участникам революции Достоинства;
  • лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, семьям ликвидаторов и детям с инвалидностью, связанной с последствиями аварии;
  • участникам войны, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, вдовам (вдовцам) и родителям умерших лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной;
  • ветеранам военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и других силовых структур, а также женам (мужьям) погибших ветеранов соответствующих силовых структур;
  • лицам, получившим инвалидность во время службы, и членам семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих;
  • лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной, реабилитированным гражданам, бывшим узникам гетто и концлагерей, жертвам нацистских преследований;
  • родителям и членам семей работников гражданской защиты, погибших при исполнении служебных обязанностей;
  • многодетным семьям, детским домам семейного типа и приемным семьям, в которых не менее года проживают трое или более детей;
  • пенсионерам, которые ранее работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа и проживают в них;
  • пенсионерам, которые работали в государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры в сельской местности и поселках городского типа и проживают в них.

Для оформления льгот надо лично или через портал электронных услуг подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.

На какие коммунальные услуги предоставляется скидка

Полный перечень льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг определяет специальный Порядок. Документ предусматривает, что украинцы из числа вышеперечисленных категорий могут получить скидки на такие ЖКУ:

  • пользование жильем, в частности оплату за квартиру и обслуживание дома и придомовой территории;
  • управление многоквартирным домом;
  • централизованное снабжение холодной и горячей воды, а также водоотвод;
  • теплоснабжение, электроэнергия, поставки и транспортировка природного газа;
  • централизованное отопление и вывоз бытовых отходов;
  • закупка твердого топлива и сжиженного газа.

Льгота может предоставляться как без учета доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

Ранее мы писали, что в 2026 году изменился размер совокупного дохода семьи, дающий право на льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Также узнавайте, что лучше выбрать — субсидию или льготу.

коммунальные услуги льготы как сэкономить коммуналку социальная защита
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации