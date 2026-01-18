Льготы на коммуналку — кто может получить скидку в 2026 году

Коммуналка со скидкой — кто имеет право на льготы в 2026 году
В 2026 году государство продолжает предоставлять льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий граждан. Частичная или полная компенсация может распространяться на оплату за жилье, воду, тепло, электроэнергию, газ, вывоз мусора и тому подобное. В то же время право на льготы имеют не все — перечень получателей четко определен законодательством.
О том, кто может воспользоваться льготами на ЖКУ и какие услуги подлежат компенсации, рассказали в Министерстве социальной политики, семьи и единства Украины.
Кто может не платить полную стоимость коммуналки
Согласно действующему законодательству льготы на жилищно-коммунальные услуги предоставляются:
- лицам с инвалидностью вследствие войны, участникам боевых действий, а также членам семей погибших или умерших военнослужащих;
- пострадавшим участникам революции Достоинства;
- лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, семьям ликвидаторов и детям с инвалидностью, связанной с последствиями аварии;
- участникам войны, лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, вдовам (вдовцам) и родителям умерших лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной;
- ветеранам военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции и других силовых структур, а также женам (мужьям) погибших ветеранов соответствующих силовых структур;
- лицам, получившим инвалидность во время службы, и членам семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих;
- лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной, реабилитированным гражданам, бывшим узникам гетто и концлагерей, жертвам нацистских преследований;
- родителям и членам семей работников гражданской защиты, погибших при исполнении служебных обязанностей;
- многодетным семьям, детским домам семейного типа и приемным семьям, в которых не менее года проживают трое или более детей;
- пенсионерам, которые ранее работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в сельской местности и поселках городского типа и проживают в них;
- пенсионерам, которые работали в государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры в сельской местности и поселках городского типа и проживают в них.
Для оформления льгот надо лично или через портал электронных услуг подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.
На какие коммунальные услуги предоставляется скидка
Полный перечень льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг определяет специальный Порядок. Документ предусматривает, что украинцы из числа вышеперечисленных категорий могут получить скидки на такие ЖКУ:
- пользование жильем, в частности оплату за квартиру и обслуживание дома и придомовой территории;
- управление многоквартирным домом;
- централизованное снабжение холодной и горячей воды, а также водоотвод;
- теплоснабжение, электроэнергия, поставки и транспортировка природного газа;
- централизованное отопление и вывоз бытовых отходов;
- закупка твердого топлива и сжиженного газа.
Льгота может предоставляться как без учета доходов, так и с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.
