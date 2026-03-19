Угроза потери субсидии: ПФУ просит дополнительные документы

Женщина держит деньги и просматривает платежки.

В марте 2026 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) просит некоторых получателей жилищных субсидий и льгот подать дополнительные документы. Требование необходимо выполнить в течение 10 дней, иначе это может привести к незаконному начислению средств, которые придется вернуть государству.

Кому из субсидиантов нужно подать дополнительные документы в ПФУ

Как пояснили специалисты Пенсионного фонда, получатели жилищных субсидий и льгот обязаны подавать дополнительную информацию и документы в случае появления изменений в персональных данных, от которых зависит право на финансовую государственную поддержку.

По данным ПФУ, граждане должны в 10-дневный срок проинформировать, если изменения касаются:

Паспорта гражданина (серии/номера/типа документа); Фамилии/другой персональной информации; Контактных данных (телефон, е-почта); Банковских реквизитов; Статуса занятости (в случае трудоустройства/увольнения/открытия собственного дела/прекращения предпринимательской деятельности).

Как сообщить ПФУ об изменениях для сохранения права на субсидии

В 2026 году получатели жилищных субсидий могут подать дополнительные сведения, выбрав один из следующих способов:

через е-кабинет на портале Пенсионного фонда;

лично через территориальный орган ПФУ;

через почту в виде заказного письма с копиями документов;

через работодателей (если изменения произошли в трудоустройстве).

Частые вопросы

Что ждет субсидиантов в случае неинформирования ПФУ

По данным Пенсионного фонда, своевременное информирование о появлении изменений является залогом стабильного предоставления социальных гарантий. Если гражданин, не зная такого требования, не сообщит об изменениях в 10-дневный срок, это приведет к переплате денег.

Впоследствии они все равно будут признаны незаконно полученными, поэтому ПФУ потребует обязательного возврата добровольно или принудительно.

Где можно проверить, сохранено ли право на субсидию

Граждане могут узнать о субсидии онлайн на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Для этого надо зайти в раздел "Моя субсидия" или "Мои сообщения". Также проверить право на помощь можно в Едином государственном реестре получателей жилищных субсидий.