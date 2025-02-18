Ощадбанк блокирует счета клиентам — почему ограничивают доступ к средствам

Человек держит банковскую карту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "Ощадбанк" объяснили, когда могут ограничивать доступ к счетам клиентов и как действовать в соответствующих случаях. С такими вопросами обращаются в финучреждение сами украинцы.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в социальной сети Facebook.

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Подробнее о блокировании счетов клиентов Ощадбанка

Как отметила одна из клиенток, в рамках финмониторинга ей заблокировали карту с заработной платой. После длительного рассмотрения заявки карту разблокировали.

Однако как только женщина осуществила перевод средств с разблокированной карты на другую в течение трех часов ей ограничили доступ уже к другому счету, куда были переведены средства.

"Опять оставили без средств, снова ждать месяц, сказать, что я в отчаянии это ничего не сказать ..." — написала женщина.

По словам гражданки, она обратилась в банк, чтобы объяснили причины таких действий. В финучреждении не уточнили, почему происходит блокировка. Там отметили, что работники отделений не имеют связи с финмониторингом.

Почему Ощадбанк может ограничивать доступ к счетам

Представители Ощадбанка отреагировали на обращение клиентки. Там объяснили, что банк в таких ситуациях действует в рамках действующего законодательства, соблюдая договор комплексного обслуживания.

Угроза ограничений по счету возможна исключительно в случае выявления подозрительных финансовых операций.

"Если банком были обнаружены подозрительные операции по счету клиента он ограничивает счет до установления всех деталей и сведений по операции", — отметили в финучреждении.

В банке объяснили, как действовать в случае введения ограничений по счету. В таких случаях клиенты должны:

подать в банк соответствующее заявление;

предоставить дополнительные документы (это могут быть квитанции, договор купли-продажи товара, обязательства).

"Также банк может отказать в дальнейшем обслуживании клиента путем расторжения договора и возврата средств", — добавили в Ощадбанке.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в FB

Напомним, ранее в Ощадбанке уточнили, как действовать украинским беженцам, если закончился срок действия банковских карт. С вопросом, можно ли получить новую карту банка тем, кто проживает в Великобритании, обращаются в финучреждение сами клиенты.

Также мы рассказывали, что в Ощадбанке объяснили, что в потере средств из-за мошенников виноваты сами клиенты. Там объяснили, что украинцы сами разглашают данные.