Ощадбанк блокирует счета клиентам — почему ограничивают доступ к средствам

В Ощадбанке объяснили, почему ограничивают доступ к счетам
В государственном финучреждении "Ощадбанк" объяснили, когда могут ограничивать доступ к счетам клиентов и как действовать в соответствующих случаях. С такими вопросами обращаются в финучреждение сами украинцы.
Об этом говорится на странице Ощадбанка в социальной сети Facebook.
Подробнее о блокировании счетов клиентов Ощадбанка
Как отметила одна из клиенток, в рамках финмониторинга ей заблокировали карту с заработной платой. После длительного рассмотрения заявки карту разблокировали.
Однако как только женщина осуществила перевод средств с разблокированной карты на другую в течение трех часов ей ограничили доступ уже к другому счету, куда были переведены средства.
"Опять оставили без средств, снова ждать месяц, сказать, что я в отчаянии это ничего не сказать ..." — написала женщина.
По словам гражданки, она обратилась в банк, чтобы объяснили причины таких действий. В финучреждении не уточнили, почему происходит блокировка. Там отметили, что работники отделений не имеют связи с финмониторингом.
Почему Ощадбанк может ограничивать доступ к счетам
Представители Ощадбанка отреагировали на обращение клиентки. Там объяснили, что банк в таких ситуациях действует в рамках действующего законодательства, соблюдая договор комплексного обслуживания.
Угроза ограничений по счету возможна исключительно в случае выявления подозрительных финансовых операций.
"Если банком были обнаружены подозрительные операции по счету клиента он ограничивает счет до установления всех деталей и сведений по операции", — отметили в финучреждении.
В банке объяснили, как действовать в случае введения ограничений по счету. В таких случаях клиенты должны:
- подать в банк соответствующее заявление;
- предоставить дополнительные документы (это могут быть квитанции, договор купли-продажи товара, обязательства).
"Также банк может отказать в дальнейшем обслуживании клиента путем расторжения договора и возврата средств", — добавили в Ощадбанке.
Напомним, ранее в Ощадбанке уточнили, как действовать украинским беженцам, если закончился срок действия банковских карт. С вопросом, можно ли получить новую карту банка тем, кто проживает в Великобритании, обращаются в финучреждение сами клиенты.
Также мы рассказывали, что в Ощадбанке объяснили, что в потере средств из-за мошенников виноваты сами клиенты. Там объяснили, что украинцы сами разглашают данные.
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