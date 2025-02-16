Ощадбанк пояснив біженцям, що робити зі старими картками

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "Ощадбанк" пояснили, що робити біженцям за кордоном у разі закінчення терміну дії банківських карток. З таким питанням звертаються до фінустанови самі клієнти.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

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Як зазначається в одному з повідомлень, клієнти, які перебувають за кордоном стурбовані закінченням терміну дії карток.

Так, чоловік звернувся до представників банку за роз'ясненням, чи можна отримати нову картку банку його родичці, яка зараз проживає у Великій Британії.

"З часу перебування тут закінчився термін дії її картки Ощадбанку. Як вона може отримати нову картку тут, у Великій Британії?", — йдеться у зверненні.

Що кажуть в Ощадбанку

За словами представника фінустанови, у зв’язку з воєнним станом Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії всіх платіжних карток, зокрема для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), до 30 червня 2025 року.

При цьому продовження відбулося автоматично для карток, термін яких завершився, починаючи з лютого 2022 року. Тобто немає потреби здійснювати заміну карток у банківських відділеннях близько пів року. Такі картки вважаються повноцінними і ними надалі дозволяється:

розраховуватись у торговельних мережах;

знімати готівку в банкоматах.

Проте за появи проблем, можна робити оплату через мобільний застосунок, користуючись віртуальною карткою.

Для уточнення деталей за карткою порекомендували особисто зателефонувати з фінансового номера до контакт-центру за телефоном (044) 247−84−18.

Також, на офіційному порталі банку є змога зателефонувати через веб-дзвінок, або через вайбер.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк в FB

Нагадаємо, раніше в Ощадбанк пояснили, що за шахрайські списання винні самі клієнти. Оскільки за нерозголошення даних відповідальні самі українці.

Також ми розповідали, що в Ощадбанку можуть стягувати комісію за обслуговування карток, термін дії яких давно вийшов. Відомо, коли банк може закрити рахунок автоматично.