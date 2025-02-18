Ощадбанк блокує рахунки клієнтам — чому обмежують доступ до коштів

Людина тримає банківську картку в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "Ощадбанк" пояснили, коли можуть обмежувати доступ до рахунків клієнтів та як діяти у відповідних випадках. З такими питаннями звертаються до фінустанови самі українці.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соціальній мережі Facebook.

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Детальніше про блокування рахунків клієнтів Ощадбанку

Як зазначила одна з клієнток, у рамках фінмоніторингу їй заблокували картку із заробітною платою. Після тривалого розгляду заявки картку розблокували.

Однак тільки-но жінка здійснила переказ коштів із розблокованої картки на іншу — упродовж трьох годин їй обмежили доступ вже до іншого рахунку, куди були переказані кошти.

"Знов залишили без коштів, знов чекати місяць, сказати, що я в розпачі це нічого не сказати..." — написала жінка.

За словами громадянки, вона звернулась до банку, щоб пояснили причини таких дій. У фінустанові не уточнили, чому відбувається блокування. Лише зауважили, що працівники відділень не мають зв'язку із фінмоніторингом.

Чому Ощадбанк може обмежувати доступ до рахунків

Представники Ощадбанку відреагували на звернення клієнтки. Там зазначили, що банк у таких ситуаціях діє в рамках чинного законодавства, дотримуючись договору комплексного обслуговування.

Загроза обмежень щодо рахунку можлива виключно у разі виявлення підозрілих фінансових операцій.

"Якщо банком було виявлено підозрілі операції по рахунку клієнта, він обмежує рахунок до встановлення всіх деталей та відомостей по операції", — зауважили у фінустанові.

У банку пояснили, як діяти у разі запровадження обмежень по рахунку. У таких випадках клієнти повинні:

подати до банку відповідну заяву;

надати додаткові документи (це можуть бути квитанції, договір купівлі продажу товару, зобов'язання).

"Також банк може відмовити в подальшому обслуговуванні клієнта шляхом розірвання договору і повернення коштів", — додали в Ощадбанку.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у FB

Нагадаємо раніше в Ощадбанку уточнили, як діяти українським біженцям, якщо закінчився термін дії банківських карток. З питанням, чи можна отримати нову картку банку тим, хто проживає у Великій Британії, звертаються до фінустанови самі клієнти.

Також ми розповідали, що в Ощадбанк пояснили, що за втрату коштів через шахраїв винні самі клієнти. Там пояснили, що українці самі розголошують дані.