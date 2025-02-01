Ощадбанк змушує відкривати кредитну картку разом із зарплатною — чи законно це

Картка Ощадбанку в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку" скаржаться на нав'язування кредитних ліній під час відкриття звичайних банківських карток. Співробітники відділень стверджують, що нібито відкриття зарплатної картки без кредитної неможливе.

Про це розповіла одна з громадянок на порталі "Мінфін".

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Як йдеться в одному з повідомлень, клієнтці співробітники відділення намагались разом із зарплатною карткою відкрити кредитну. На її відмову заявили, що йдеться про обов'язкову вимогу банку.

Подібне траплялось неодноразово у банківських відділеннях, тому жінка заперечила, що це є обов'язковою умовою, адже ознайомлена із законодавством. Після пропозиції переглянути статтю 55 закону "Про банки та банківську діяльність" працівники більше не намагались змусити відкрити кредитну лінію.

"Вже неодноразово працівники Ощадбанку (до того ж різних відділень) при відкритті зарплатного рахунку змушують відкривати кредитний, на відмову клієнта у відповідь кажуть "це обовʼязкова процедура". І лише після того, як я показала статтю 55 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" з незадоволеним обличчям говорять "ми вас зрозуміли". Прохання в цілому до керівництва банку, а також до Міністерства фінансів України звернути увагу та провести навчання з надання сервісних послуг для персоналу відділень банку...", — написала клієнтка.

Скриншот. Джерело: Мінфін

На порталі Національного банку України (НБУ) дійсно зазначається наступне: "Якщо банк стверджує, що не може видати зарплатну чи пенсійну картку без кредитної, — він вводить вас в оману та нав'язує послугу. Українське законодавство забороняє такі дії (стаття 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність"). Клієнт має повне право відмовитися від нав'язаної кредитної картки".

Проблеми із закриттям кредитних карт

Щодо закриття кредитних карт — в Ощадбанку діють особливі вимоги. Працівники зобов'язують клієнтів з'явитися саме в те відділення, де їх було видано. Під час війни це зробити доволі складно, тому неодноразово громадяни на сторінках банку у соцмережах скаржились на такі правила. Зокрема, були випадки, коли клієнтів взагалі не ставили до відома про відкриття кредитної картки, а під час спроби відмовитися оператор запевняв, що вона входить до тарифу і це зробити неможливо.

Раніше у банку пояснювали, що процедура закриття кредитного рахунку дистанційно неможлива, проте, якщо за рахунком немає руху коштів упродовж трьох років, а також боргу, банк закриє його автоматично.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку з клієнтів можуть стягувати велику комісію. Це може статися, коли оплачують житлово-комунальні рахунки у терміналах, але можна платити і менше.

Також ми розповідали про тривалу процедуру зняття арешту з рахунків в Ощадбанку. Як відомо, громадяни мають право знімати з арештованих рахунків лімітовану суму коштів.