Ощадбанк блокировал счета из-за сбора средств для фронта — что заявили в финучреждении

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиентка государственного "Ощадбанка" рассказала о блокировке карт после сбора средств на оснащение для мужа-военнослужащего, находящегося на фронте. В финучреждении объяснили, что никаких нарушений со стороны банка не было, ведь так срабатывает система для защиты в случае повышенной активности по счету.

Соответствующее сообщение появилось на странице Ощадбанка в Facebook.

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Женщина рассказала, что открывала сбор средств для мужа на фронт, а в последние дни сбора мобильное приложение банка перестало работать, после чего пришло сообщение об "ограничении онлайн-платежей из-за необычной активности".

"...у меня вопрос относительно "Ощад 24" и вообще относительно работы Вашего банка! Ситуация следующая: открывала я сбор для своего мужа на фронт, вот ссылка на этот сбор с фотоотчетами... В последние дни сбора Ощад24 перестает работать приходят следующие сообщения: "Мы заметили необычную активность по вашей карте 5-859* и, чтобы обезопасить вас, временно ограничили онлайн-платежи". Пожалуйста, обратитесь в отделение"...", — говорится в сообщении.

Кроме того, клиентка рассказала, что ей в поддержке посоветовали обратиться в отделения, которые, как оказалось, не работают, а некоторые — отсутствуют в городе вообще. Она попросила дать объяснения, почему работают некомпетентные работники, а также, почему банк заблокировал счет, несмотря на имеющиеся отчеты о сборе для фронта.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в FB

Объяснение Ощадбанка относительно ограничений финансовых операций

На официальной странице в соцсети клиентке объяснили, что Ощадбанк осуществляет свою деятельность в рамках действующего законодательства Украины и придерживается договора комплексного банковского обслуживания, подписанного клиентом.

В случае осуществления по карте или счету клиента нетипичных операций или операций с имеющимися индикаторами подозрительности финансовых операций, банк имеет право:

устанавливать ограничения на финансовые операции;

дополнительно ограничивать возможность выполнения операций в мобильном приложении.

"В таких случаях, действительно, нужно обратиться в учреждение банка, подать соответствующее заявление, объяснения по операциям, дополнительные документы по требованию банка и после проверки банк предоставит ответ. Результат рассмотрения нужно будет уточнить в отделении, где было подано заявление", — добавили в финучреждении.

Напомним, что у клиентов банка, которые хотят подтвердить свою личность через видеозвонок, есть с этим проблемы. Если эту процедуру не пройти, украинцы не смогут пользоваться собственными средствами.

Также мы писали, что украинцы попросили Ощадбанк усилить защиту от мошеннических списаний. Там отметили, что в других финучреждениях принимают жалобы на недобросовестных клиентов.