Ощадбанк просять посилити захист від шахраїв — що сталося

Людина тримає картку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку" закликали посилити захист у фінустанові від шахрайських списань. Українці навели приклади, які діють в інших банках, де кожна підозріла транзакція чи підвищена активність за рахунком вимагає додаткового підтвердження.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Як зазначила одна з клієнток, вона зателефонувала на гарячу лінію, щоб повідомити про шахрайство, вчинене іншим клієнтом банку. Хотіла передати номер банківської картки, власник якої виявився шахраєм, однак у фінустанові відмовились зареєструвати таку заявку. Натомість порадили звернутись до правоохоронців.

Жінка зауважила, що на відміну від Ощадбанку в інших банках є спеціальні форми, куди можна внести інформацію про недобросовісних громадян. Вважає, що фінустанова має бути більш зацікавлена у збереженні грошей своїх клієнтів.

"Зателефонувала на гарячу лінію повідомити, що клієнт вашого банку 5***924 займається шахрайськими діями, але підтримці ця інформація нецікава, вони те і знають тільки, що повідомити, "зверніться до правоохоронних органів", чомусь ПриватБанк ці дані фіксує, і намагається, хоч якось захищати своїх та інших клієнтів…", — йдеться у зверненні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Як захиститись від шахраїв

На порталі представники Ощадбанку не прокоментували рекомендації щодо посилення захисту від шахрайських дій. Проте днями в соцмережах банк опублікував поради, як не потрапити "на гачок" шахраїв.

Там зауважили, що саме з вини громадян можливе зникнення коштів. А саме:

у разі розголошення персональних даних;

розкриття даних банківських карток;

у випадку оголошення одноразових паролів, що надійшли на фінансовий номер телефону;

у разі переходу на фішингові (шахрайські) сайти.

У таких випадках банк безсилий, тому радить у разі шахрайства самостійно блокувати картку в мобільному "Ощад24" або за дзвінком до банку. Після чого необхідно подати заяву в правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше в Ощадбанку пояснили, що відповідально ставляться до захисту грошей клієнтів, тому перед працевлаштуванням співробітників ретельно перевіряють. Зокрема, такі перевірки відбуваються на початку роботи в банку.

Також ми писали, що Ощадбанк заблокував клієнтці пенсійну картку, попри успішне проходження ідентифікації. Існують ще деякі фактори, через які банк може ввести санкції.