Ощадбанк блокує картки пенсіонерам — що треба знати

Людина тримає картку в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "Ощадбанк" заблокувала клієнтці пенсійну картку, навіть після проходження ідентифікації. Відомо, через які ще причини банк може застосувати санкції.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна залишати коментарі про роботу банків.

Читайте також:

Блокування пенсійних рахунків в Ощадбанку

Як зазначається в одному з повідомлень, клієнтці Ощадбанку, яка перебуває на тимчасово окупованій території, заблокували рахунок. Йдеться про втрату доступу до пенсійних коштів.

Жінці в травні минулого року фінустанова запропонувала пройти ідентифікацію дистанційно. Вона пройшла відповідну процедуру, однак з невідомих причин картку згодом заблокували.

"Чому банк блокує картки, де тільки пенсія, 3500 гривень, бабуся на окупованих територіях... картка 8489 останні...", — йдеться у повідомленні.

Скриншот звернення. Джерело: Мінфін

Чому Ощадбанк може обмежувати доступ до рахунків

У банку не відреагували на скаргу. Однак раніше представники фінустанови дали пояснення, чому можуть бути застосовані санкції до клієнтів. За правилами, якщо клієнт не користується карткою більш ніж пів року, то відбувається автоматичне блокування доступу до рахунку. Його можуть поновити у разі особистого звернення людини у Пенсійний фонд.

Ще однією причиною блокування доступу до рахунків в Ощадбанку є виконання рішення на основі постанови виконавчої служби. Таке може статися, якщо у громадянина були борги. У такому разі потрібно звертатися до виконавця та просити дати доступ до коштів. Для зняття дозволено суму, яка не може перевищувати дві мінімальні зарплати станом на початок 2025 року. Як відомо, "мінімалка" нині становить 8 тис. гривень, тобто мають дати доступ до 16 тис. гривень.

Також є загроза обмежень, якщо банк помітить підозрілі фінансові операції в рамках фінмоніторингу. У такому разі клієнт повинен:

написати в банк відповідну заяву;

надати квитанції, договір купівлі продажу товару чи зобов'язання.

Однак за результатом фінмоніторингу банк може відмовити в подальшому обслуговуванні клієнта з подальшим розірванням договору та поверненням коштів.

Раніше ми розповідали, що в Ощадбанку з'явилися нові можливості у здійснення розрахунку. Користувачі Android у мобільному застосунку зможуть токенізувати платіжну картку та приєднати її до Google Wallet.

Також повідомляли, чому в Ощадбанку є вимога надати власний номер телефону у разі здійснення операцій у касах. У банку пояснили, що такими є правила договору.