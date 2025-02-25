Ощадбанк блокував рахунки через збір коштів для фронту — що заявили у фінустанові

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнтка державного "Ощадбанку" розповіла про блокування карток після збору коштів на оснащення для чоловіка-військовослужбовця, що перебуває на фронті. У фінустанові пояснили, що жодних порушень з боку банку не було, адже так спрацьовує система для захисту у разі підвищеної активності за рахунком.

Відповідне повідомлення з'явилось на сторінці Ощадбанку у Facebook.

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Жінка розповіла, що відкривала збір коштів для чоловіка на фронт, а в останні дні збору мобільний застосунок банку перестав працювати, після чого надійшло повідомлення про "обмеження онлайн-платежів через незвичну активність".

"...в мене питання стосовно "Ощад 24" та взагалі стосовно роботи Вашого банку! Ситуація наступна: відкривала я збір для свого чоловіка на фронт, ось посилання на цей збір із фотозвітами... В останні дні збору Ощад24 перестає працювати приходять наступні повідомлення: "Ми помітили незвичну активність за вашою карткою 5-859* і, щоб убезпечити вас, тимчасово обмежили онлайн-платежі". Будь ласка, зверніться до відділення"...", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, клієнтка розповіла, що їй у підтримці порадили звернутись до відділень, які, як виявилось, не працюють, а деякі — відсутні в місті взагалі. Вона попросила дати пояснення, чому працюють некомпетентні працівники, а також, чому банк заблокував рахунок, попри наявні звіти про збір для фронту.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у FB

Пояснення Ощадбанку щодо обмежень фінансових операцій

На офіційній сторінці у соцмережі клієнтці пояснили, що Ощадбанк здійснює свою діяльність в рамках чинного законодавства України та дотримується договору комплексного банківського обслуговування, підписаним клієнтом.

У випадку здійснення за картою чи рахунку клієнта нетипових операцій або операцій з наявними індикаторами підозрілості фінансових операцій, банк має право:

встановлювати обмеження на фінансові операції;

додатково обмежувати можливість виконання операцій в мобільному застосунку.

"В таких випадках, дійсно, потрібно, звернутися до установи банку, подати відповідну заяву, пояснення щодо операцій, додаткові документи на вимогу банку і після перевірки банк надасть відповідь. Результат розгляду потрібно буде уточнити у відділенні, де було подано заяву", — додали у фінустанові.

Нагадаємо, що в клієнтів банку, які хочуть підтвердити свою особу через відеодзвінок, є з цим проблеми. Та якщо цю процедуру не пройти, українці не зможуть користуватися власними коштами.

Також ми писали, що українці попросили Ощадбанк посилити захист у від шахрайських списань. Там зауважили, що в інших фінустановах приймають скарги на недобросовісних клієнтів.