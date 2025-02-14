Відеоідентифікація в Ощадбанку — хто має проблеми з перевіркою

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнтам держфінустанови "Ощадбанку" передбачена можливість підтвердження особи онлайн для подальшого користування коштами на рахунку, зокрема, тим, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях. Однак ця категорія громадян має певні труднощі у здійсненні відповідної процедури.

Про це йдеться у повідомленні, що з'явилося на сайті "Мінфін" у розділі відгуків.

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Труднощі з проходженням перевірки в Ощадбанку

Як зазначила клієнтка банку, яка перебуває в окупації, для розблокування банківського рахунку та подальшого користування коштами фінустанова вимагає проходження процедури ідентифікації.

Для цього необхідно зв'язатися з оператором гарячої лінії з відеодзвінка. Жінка неодноразово намагалась у визначений час пройти перевірку, однак щоразу оператор вказував на те, що погано чутно та видно. У підсумку через кожні десять хвилин, відведених на процедуру ідентифікації, в кінці повідомлялося про необхідність перевірки налаштувань.

"Я перебуваю на окупованій території, для розблокування рахунку мені необхідно зв'язатися з оператором гарячої лінії з відеодзвінка та пройти ідентифікацію… Перш ніж відбудеться з'єднання з оператором, у браузері йде автоматична перевірка підключення до інтернету, камери та мікрофону, скрізь стоять галочки, я оператора бачу і чую, а він мене ні, так 10 хвилин, виділені для відеодзвінка", — зазначила клієнтка.

Вона попросила допомогти, адже іншого способу розблокувати рахунок та зняти кошти нема, проте у банку поки що не надали відповіді.

Скриншот звернення. Джерело: Мінфін

Що треба знати про ідентифікацію в Ощадбанку

Клієнти Ощадбанку можуть проходити ідентифікацію через звичайний відеодзвінок до контакт-центру банку. Така можливість доступна для громадян, яким обмежили доступ до рахунків, проте фізично відвідати відділення не можуть.

Для підтвердження своєї особи у такий спосіб потрібно узгодити час та дату призначення відеодзвінка. Це можна зробити за посиланням.

Для відеодзвінка не потрібно вводити персональні дані чи реквізити платіжних карток (номер картки, термін дії чи ПІН-код).

Раніше ми писали, що один із клієнтів Ощадбанку, який свого часу взяв кредит та повністю виплатив влітку 2024 року, розповів про дзвінки від колекторів. У разі безпідставних звинувачень клієнти можуть звертатися до правоохоронних органів.

Також розповідали, що в Ощадбанку можливий більш тривалий період зняття арешту з рахунків клієнтів. Причиною став збій у держреєстрах, через що накопичилось багато виконавчих проваджень.