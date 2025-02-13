В Ощадбанке объяснили, кому грозят мошеннические списания

Человек держит банковскую карту. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "Ощадбанк" объяснили, почему не следует клиентам обвинять работников банков в мошеннических списаниях средств. Там отметили, что за неразглашение данных ответственны сами украинцы, а вопросом расследования таких инцидентов занимаются исключительно правоохранительные органы.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

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Проблемы с мошенническими списаниями в Ощадбанке

Одна из клиенток написала на странице банка, что пострадала из-за мошеннических действий. Предположила, что к этому могут быть причастны сами работники финучреждений, которые работают с клиентами и знают, у кого на счету большие суммы денег. Украинка высказала пожелание, чтобы банк тщательнее проверял своих специалистов.

"Вы как банк должны создать все имеющиеся предохранители для противодействия мошенничеству, поэтому я очень сомневаюсь, что банк принял все возможные меры для защиты клиентов", — говорится в сообщении.

Защита от мошенников в Ощадбанке

Представитель Ощадбанка объяснил, что ответственно относятся к вопросу защиты средств клиентов. Перед трудоустройством сотрудники проходят проверку, независимо от их должностей или должностных обязанностей. К тому же, проводят проверки не только в начале, а также во время работы в команде банка.

Сотрудники не сотрудничают с мошенниками, а исчезновение средств возможно исключительно по вине клиентов. А именно в случаях:

разглашения сведений персональных данных;

данных банковских карт;

одноразовых паролей, поступающих на финансовый номер телефона;

перехода на фишинговые сайты.

В банке советуют в случае мошенничества блокировать карту в мобильном "Ощад24" или по звонку в банк. После чего нужно самостоятельно сообщить об инциденте правоохранительные органы.

"Расследованием случаев мошенничества, согласно действующему законодательству, занимаются правоохранительные органы и киберполиция. Мы, как банк, всячески способствуем проведению расследования и предоставим для этого всю необходимую информацию правоохранителям по их официальному запросу", — отметили в Ощадбанке.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в FB

Ранее мы писали, что клиенты Ощадбанка сообщили, что получают безосновательные сообщения от коллекторов, тогда как долгов нет. Известно, как действовать в таких случаях.

Также сообщалось, что могут возникнуть проблемы с доступом к веб-версии приложения "Ощад24". Определенные проблемы могут ждать тех, кто имеет кнопочные телефоны.