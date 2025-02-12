Клієнтам Ощадбанку, у яких нема боргів, погрожують колектори

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку" розповіли про безпідставні дзвінки від колекторів. Попри відсутність будь-яких заборгованостей, клієнтам телефонують від імені фінустанови.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Як розповів один із клієнтів, свого часу взяв кредит в Ощадбанку, який було виплачено влітку 2024 року. Попри підтвердження місцевим відділенням про закриття кредиту, надходять дзвінки від колекторів.

"Кредит, який ми брали в Ощадбанку, був нами повністю і вчасно виплачений ще в серпні місяці 2024 року!", — йдеться у зверненні.

Клієнт банку розповів, що раніше у місцевому відділенні підтвердили закриття кредиту. Також, за його словами, у "Дії" відсутня інформація про відкриті кредити.

Співробітник головного офісу Ощадбанку відреагував на повідомлення та попросив у клієнта уточнити деталі в особистому листуванні.

Скриншот звернення. Джерело: Ощадбанк у FB

Що робити, якщо надокучають колектори

Колектори є спеціалізованими організаціями чи особами, які займаються здійсненням стягнення боргів від боржників. Часто вони працюють на основі угод з кредиторами чи навіть купують борги за заниженою вартістю для подальших стягнень.

Проте, якщо у громадян немає боргів, а дзвінки не припиняються, то юристи радять звертатися з письмовими скаргами до керівництва колекторської компанії, окрім того, можна повідомити про такі дії через контакт-центр Національного банку України (НБУ) за номером телефону: 0 800 505 240.

Можна звернутися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або подати до суду. Іноді колектори використовують агресивні методи боротьби з божниками шляхом залякування. У разі погроз — юристи радять звертатися до правоохоронних органів.

Раніше в Ощадбанку розповіли про більш тривалий період зняття арешту з банківських рахунків клієнтів за виконавчими провадженнями. Це пов'язано зі збоєм у держреєстрах.

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