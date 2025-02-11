Клієнти Ощадбанку не можуть зайти до веббанку через старі телефони — причини

Чоловік тримає в руках телефон. Фото: Freepik

Клієнти державного "Ощадбанку" скаржаться на відсутність можливості доступу до вебверсії застосунку. Таке може чекати на тих, хто досі користується кнопковими телефонами.

Про це йдеться в одному з повідомлень на сайті Мінфін.

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Як розповів клієнт, процедура для відновлення доступу до вебверсії не підходить для старих версій телефонів.

Так, для відновлення доступу до вебверсії застосунку банк пропонує дзвінок з фінансового номера, який використовується на кнопковому телефоні.

Клієнта просять ввести код з смс-повідомлення в автоматичному режимі. Однак, доки у такому телефоні людина дійде до меню — робот сприймає це як неправильне введення пароля, і потрібно все починати знову.

"Для відновлення доступу до веббанку пропонується дзвінок з фінансового номера, який використовується на кнопковому телефоні. Для підтвердження потрібно ввести код з СМС у автоматичному режимі. Поки у кнопковому телефоні дійдеш до меню СМС — робот сприймає це невірним вводом пароля. І все починається знову. Оператори не розуміють, що кажуть і одне повідомлення суперечить іншому. Розблокувати в банкоматі теж неможливо", — йдеться у повідомленні.

Скриншот. Джерело: Мінфін

У фінустанові поки що не пояснили на порталі, яким чином можна таким клієнтам вирішити проблему.

Інші проблеми з доступом до вебверсії Ощадбанку

Також на сторінках Ощадбанку у соціальних мережах клієнти пишуть про те, що банк закриває доступ до облікових записів.

У фінустанові пояснили, що так банк іноді чинить, якщо необхідна додаткова перевірка. Банк може автоматично закрити доступ до облікових записів у застосунку "Мобільний Ощад" у разі використання одного облікового запису одразу на кількох пристроях. Саме тому можуть виникнути підозри щодо клієнтів.

Щоб уточнити інформацію, можна зателефонувати через офіційний портал банку за допомогою вебдзвінка чи вайбер. Зв'язатися з банком можливо виключно за наявності фінансового номера телефона, що прив'язаний до банківського рахунку.

Раніше ми розповідали, що деякі клієнти Ощадбанку, які не можуть з першого разу зняти готівку з картки в банкоматі, згодом втрачають невеликі суми грошей. У фінустанові пояснили, що за цим можуть стояти шахраї.

Також в Ощадбанку попередили про проблеми, які виникли після атаки на держреєстри. У зв'язку з напливом виконавчих проваджень почалися затримки зі скасуванням арештів з рахунків.