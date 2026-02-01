ПриватБанк и кредитные лимиты — какие условия для украинцев с картой Универсальные

Кредитный лимит в ПриватБанке предоставляют не всем — кто не получит
Кредитными картами сейчас пользуется практически каждый украинец. Это удобный инструмент, благодаря которому человек может совершить срочную покупку без потрясений для семейного бюджета. Однако на многих картах установлены кредитные лимиты. В ПриватБанке, например, лимит может достигать 500 000 гривен.
Об этом говорится на сайте финансового учреждения.
Подробнее о кредитном лимите в ПриватБанке
Человек, у которого есть кредитная карта, когда потратит свои собственные деньги, может получить дополнительные, если на карте есть кредитный лимит. Банк предоставляет эти деньги без справки о доходах.
Так, например, кредитный лимит по карте "Универсальная" (или "Универсальная Gold") от "ПриватБанка" — до 500 000 гривен.
Деньгами с кредитной карты можно оплачивать покупки как онлайн, так и в физических магазинах. Также можно покупать услуги и так далее. Также клиент может снимать наличные, однако ПриватБанк берет за эту услугу комиссию.
Как получить кредитный лимит
По информации банка, оформить карту "Универсальная" или "Универсальная Gold" можно с 16 лет, однако тогда там еще не будет кредитного лимита. Он появится после того, как владельцу карты исполнится 18 лет.
Узнать о кредитном лимите можно:
- в банкомате;
- в отделении банка;
- в "Приват24";
- в чате "Помощь Онлайн".
Кредитный лимит можно увеличивать. Например, если хотите, чтобы сумма была больше 500 000 гривен, тогда ПриватБанку нужно предоставить справку о доходах, загранпаспорт или документы, подтверждающие наличие имущества, а также выписку по карте другого банка.
