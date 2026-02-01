ПриватБанк и кредитные лимиты — какие условия для украинцев с картой Универсальные

Банкомат ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Кредитными картами сейчас пользуется практически каждый украинец. Это удобный инструмент, благодаря которому человек может совершить срочную покупку без потрясений для семейного бюджета. Однако на многих картах установлены кредитные лимиты. В ПриватБанке, например, лимит может достигать 500 000 гривен.

Об этом говорится на сайте финансового учреждения.

Подробнее о кредитном лимите в ПриватБанке

Человек, у которого есть кредитная карта, когда потратит свои собственные деньги, может получить дополнительные, если на карте есть кредитный лимит. Банк предоставляет эти деньги без справки о доходах.

Так, например, кредитный лимит по карте "Универсальная" (или "Универсальная Gold") от "ПриватБанка" — до 500 000 гривен.

Деньгами с кредитной карты можно оплачивать покупки как онлайн, так и в физических магазинах. Также можно покупать услуги и так далее. Также клиент может снимать наличные, однако ПриватБанк берет за эту услугу комиссию.

Как получить кредитный лимит

По информации банка, оформить карту "Универсальная" или "Универсальная Gold" можно с 16 лет, однако тогда там еще не будет кредитного лимита. Он появится после того, как владельцу карты исполнится 18 лет.

Узнать о кредитном лимите можно:

в банкомате;

в отделении банка;

в "Приват24";

в чате "Помощь Онлайн".

Кредитный лимит можно увеличивать. Например, если хотите, чтобы сумма была больше 500 000 гривен, тогда ПриватБанку нужно предоставить справку о доходах, загранпаспорт или документы, подтверждающие наличие имущества, а также выписку по карте другого банка.

