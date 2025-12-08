Monoбазар в Monobank — как работает сервис для продажи вещей в банке

Приложение Monobank на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

У виртуального банка Monobank заработала собственная площадка, на которой пользователи могут продавать или покупать новые вещи. Сейчас так называемый monoбазар работает в тестовом режиме, проверить его функционал можно в приложении Monobank.

Об этом написал в своем Telegram-канале соучредитель финансового учреждения Олег Гороховский.

Monoбазар в Monobank

Олег Гороховский объяснил, почему украинцам стоит воспользоваться monoбазаром. Банкир, в частности, выделил три основных преимущества маркетплейса;

любой товар можно купить частями;

все продавцы прошли верификацию — это исключает случаи мошенничества;

все могут создать свою личную витрину на Базаре, сделать репост на свои страницы в социальных сетях или отправить своим друзьям.

"Теперь на monoмаркете наши клиенты смогут продавать свои ненужные (или нужные) вещи. Такой себе OLX на минималках (пока что)", — отметил Гороховский.

Как зайти на monoбазар

Для этого надо обновить приложение, зайти на Маркет и нажать на "Базар". До 8 января как для покупателей, так и для продавцов, будут действовать специальные условия, среди которых:

0,1% комиссии от суммы (для продавцов);

оплата только за доставку (для покупателей).

После завершения тестового периода комиссия за продажу на monoбазаре составит 1,9%.

"А вообще, там много интересных функций. Например, наша ИИ-шка заполняет за вас длинное описание товара, а вам нужно лишь сказать о нем несколько слов типа "айфон, 80% батарея, покоцаный экран". Так, кажется, вы значительно сэкономите время", — говорится в сообщении Гороховского.

Кроме этого, на маркетплейсе будет происходить торг — это когда покупатель будет предлагать свою цену, а продавец будет решать, подходит ему предложение или нет. Эта функция будет полностью автоматизированной.

О чем еще стоит знать

Напомним, в ноябре 2025 года в Monobank появился сервис, который позволяет использовать средства с единого счета — "Совместные карты". Это означает, что другие члены семьи могут оплачивать товары или услуги деньгами с общего счета, и не надо передавать карту или переводить деньги.

Клиент банка, который откроет доступ для конкретного человека, сможет контролировать все расходы с карты, а тот, для кого его откроют — будет видеть сумму, которая ему доступна.

Ранее мы рассказывали о еще одной важной функции, которую для клиентов ввел Monobank. Сервис особенно полезен для физлиц-предпринимателей. Также мы писали об усилении системы финансового контроля в Украине. Под проверку могут попасть все транзакции, которые покажутся банкам подозрительными.