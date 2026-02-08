Видео
Тарифы и лимиты — какие условия для цифровых карт Ощадбанка

Тарифы и лимиты — какие условия для цифровых карт Ощадбанка

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 06:01
Тарифы и лимиты в Ощадбанке 2026 — какие действуют условия для цифровых карт
Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE

Государственное финучреждение "Ощадбанк" предлагает клиентам возможность открытия цифровой "Моей карты", которая имеет ряд преимуществ. Банк обнародовал тарифы по такому продукту, а также ограничения, установленные на 2026 год.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы банковского учреждения.

Читайте также:

Преимущества цифровой "Моей карты" в Ощадбанке

Как отмечают в финучреждении, клиенты могут открыть "Мою цифровую карту" онлайн фактически мгновенно. Само оформление доступно в удобном чат-боте, достаточно подгрузить документы через государственное приложение "Дія". Реквизиты карты поступят в SMS-сообщении.

Для того, чтобы начать ею рассчитываться, необходимо лишь добавить в Apple/Google Pay.

Цифровая карта позволит снимать деньги в банкомате с функцией "Снятие наличных без карты" в приложении. Если возникнет потребность в пластиковом носителе, то его можно будет впоследствии дозаказать в банковском отделении.

Таким образом, мгновенная цифровая карта будет доступна в смартфоне, со всеми функциями и преимуществами. В частности, благодаря ей через онлайн-банкинг "Мобильный Ощад" можно будет:

  1. Переводить средства;
  2. Оплачивать коммунальные услуги;
  3. Получать денежные переводы;
  4. Открывать депозиты.

Также для цифровой карты действует бонусная программа Visa. Рассчитываясь ею, можно будет накапливать баллы для обмена на призы.

Кроме того, будет доступен чат-бот — виртуальный помощник в Telegram, Viber, Messenger и на сайте Ощадбанка.

Предполагается начисление 5% годовых с услугой "Мобильные сбережения".

Какие действуют тарифы и ограничения для цифровой карты

Среди основных условий для цифровой "Моей карты" — бесплатное оформление (с возможностью заказа пластиковой карты).

Бесплатные переводы с карты на карту с лимитом до 20 тыс. грн/месяц.

Нет комиссии на снятие наличных в банкоматах (до 20 тыс. грн/мес).

Также бесплатное снятие наличных в кассе дважды в месяц, сверх лимита — 1%

В случае выдачи наличных за рубежом — предусматривается списание 1,5% + 35 грн.

Ощадбанк
Тарифы для цифровой карты. Источник: Ощадбанк

Ранее мы писали, что в Ощадбанке не все могут заменить старые карты, которые были заблокированы в начале года. Речь идет о тех, кто находится за границей.

Еще мы рассказывали, доступна ли возможность расчета за мобильную связь так называемой "Зимней тысячей", полученной через Ощадбанк. Украинцам уточнили такие нюансы.

тарифы Ощадбанк деньги банки банковские карты
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
