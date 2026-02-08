Тарифы и лимиты в Ощадбанке 2026 — какие действуют условия для цифровых карт

Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE

Государственное финучреждение "Ощадбанк" предлагает клиентам возможность открытия цифровой "Моей карты", которая имеет ряд преимуществ. Банк обнародовал тарифы по такому продукту, а также ограничения, установленные на 2026 год.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы банковского учреждения.

Преимущества цифровой "Моей карты" в Ощадбанке

Как отмечают в финучреждении, клиенты могут открыть "Мою цифровую карту" онлайн фактически мгновенно. Само оформление доступно в удобном чат-боте, достаточно подгрузить документы через государственное приложение "Дія". Реквизиты карты поступят в SMS-сообщении.

Для того, чтобы начать ею рассчитываться, необходимо лишь добавить в Apple/Google Pay.

Цифровая карта позволит снимать деньги в банкомате с функцией "Снятие наличных без карты" в приложении. Если возникнет потребность в пластиковом носителе, то его можно будет впоследствии дозаказать в банковском отделении.

Таким образом, мгновенная цифровая карта будет доступна в смартфоне, со всеми функциями и преимуществами. В частности, благодаря ей через онлайн-банкинг "Мобильный Ощад" можно будет:

Переводить средства; Оплачивать коммунальные услуги; Получать денежные переводы; Открывать депозиты.

Также для цифровой карты действует бонусная программа Visa. Рассчитываясь ею, можно будет накапливать баллы для обмена на призы.

Кроме того, будет доступен чат-бот — виртуальный помощник в Telegram, Viber, Messenger и на сайте Ощадбанка.

Предполагается начисление 5% годовых с услугой "Мобильные сбережения".

Какие действуют тарифы и ограничения для цифровой карты

Среди основных условий для цифровой "Моей карты" — бесплатное оформление (с возможностью заказа пластиковой карты).

Бесплатные переводы с карты на карту с лимитом до 20 тыс. грн/месяц.

Нет комиссии на снятие наличных в банкоматах (до 20 тыс. грн/мес).

Также бесплатное снятие наличных в кассе дважды в месяц, сверх лимита — 1%

В случае выдачи наличных за рубежом — предусматривается списание 1,5% + 35 грн.

Тарифы для цифровой карты. Источник: Ощадбанк

