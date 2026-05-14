Ипотека, налоговые льготы и бонусы для военных: что предлагается в новом законопроекте

Украинский военный и деньги. Фото: Новини.LIVE, ГПСУ. Коллаж: Новини.LIVE

Вопрос долгосрочной мотивации военных снова оказался в центре внимания парламента. Депутаты предлагают не только увеличить поддержку военнослужащих, но и создать систему, которая будет мотивировать людей оставаться на службе длительное время. Речь идет о бонусах, жилищных программах, налоговых льготах и доступе к образованию и медицине.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента, соответствующий законопроект №1524 "О долгосрочной мотивационной модели военной службы" зарегистрировал нардеп от "Слуги народа" Максим Закремский.

Бонусы для военных

Новый законопроект предлагает ввести накопительные счета для военных. На них планируют зачислять денежное обеспечение, премии, доплаты и другие вознаграждения. Фактически это может стать отдельной системой финансового резерва для тех, кто продолжает службу.

Также документ предусматривает ежемесячные и ежегодные бонусы. Их размер должен расти в зависимости от продолжительности службы. Автор инициативы считает, что такая модель поможет удержать опытных военных в рядах ВСУ.

Ипотека для военных

Одной из главных частей законопроекта стала льготная ипотека. Депутаты предлагают компенсировать военным проценты по кредиту, а в отдельных случаях — даже часть основной суммы долга.

Читайте также:

В случае принятия закона военнослужащие смогут получить доступ к жилью на значительно более выгодных условиях.

Налоговые льготы для военных

Законопроект также содержит норму об освобождении денежного обеспечения военных от налогов и сборов. Это означает, что часть выплат может поступать без дополнительных отчислений.

Кроме финансовых стимулов, документ гарантирует бесплатное получение профессионального и высшего образования. Также военным обещают бесплатную медицинскую помощь любого вида.

Как сообщали Новини.LIVE, денежное обеспечение военных остается одним из ключевых элементов социальных гарантий во время службы. Из-за командировок, выполнения боевых задач или семейных обстоятельств многие военнослужащие интересуются, можно ли переводить выплаты не на личный счет, а на банковскую карточку жены для более удобного пользования средствами семьей.

Также Новини.LIVE рассказывали, что после увольнения с военной службы защитникам выплачивают единовременную денежную помощь от государства. Сумма этой выплаты определяется индивидуально — она зависит от оснований увольнения, продолжительности службы и категории военнослужащего.