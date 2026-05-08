В Киеве компенсируют военным расходы за отдых: детали

Деньги в кармане военной формы, летний отдых. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Киеве военнослужащим-УБД частично компенсируют расходы на отпуск. Деньги от города могут получить как защитники/защитницы, так и их семьи за отдых на территории Украины. Сумма выплат составляет 12 000 гривен на каждого члена семьи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации.

Подробнее о компенсации за отдых

Компенсация предоставляется в рамках программы "Поддержка киевлян-Защитников и Защитниц" и покрывает расходы на:

проживание с питанием в гостиницах;

домах отдыха;

санаторно-курортных учреждениях;

участие в автобусных турах выходного дня.

Получить компенсацию можно только за уже использованный отпуск. Чтобы подтвердить свои расходы, военнослужащий собирает соответствующие финансовые документы. Это:

фискальные чеки;

квитанции;

банковские подтверждения;

договоры или ваучеры.

В документах должна быть информация о поставщиках услуг, суммах, датах и назначении платежа.

Как получить компенсацию

Для этого нужно подать:

заявление;

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий статус Защитника или Защитницы (УБД);

документы, подтверждающие родственные связи;

финансовые документы о расходах на отдых;

реквизиты социального банковского счета или карточки киевлянина.

Заявление подается в Киев Милитари Хаб по адресам:

ул. Крещатик, 36;

Харьковское шоссе, 168-Ж;

ул. Ивана Микитенко, 7-Б.

Кто может получить компенсацию

Программа рассчитана на военнослужащих-киевлян и внтуришньо-перемещенных лиц (ВПЛ), которые имеют регистрацию в столице.

