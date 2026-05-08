Главная Финансы Военным выплачивают по 12 000 грн за отпуск: как получить

Дата публикации 8 мая 2026 18:45
В Киеве компенсируют военным расходы за отдых: детали
Деньги в кармане военной формы, летний отдых. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Киеве военнослужащим-УБД частично компенсируют расходы на отпуск. Деньги от города могут получить как защитники/защитницы, так и их семьи за отдых на территории Украины. Сумма выплат составляет 12 000 гривен на каждого члена семьи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации.

Подробнее о компенсации за отдых

Компенсация предоставляется в рамках программы "Поддержка киевлян-Защитников и Защитниц" и покрывает расходы на:

  • проживание с питанием в гостиницах;
  • домах отдыха;
  • санаторно-курортных учреждениях;
  • участие в автобусных турах выходного дня.

Получить компенсацию можно только за уже использованный отпуск. Чтобы подтвердить свои расходы, военнослужащий собирает соответствующие финансовые документы. Это:

  • фискальные чеки;
  • квитанции;
  • банковские подтверждения;
  • договоры или ваучеры.

В документах должна быть информация о поставщиках услуг, суммах, датах и назначении платежа.

Как получить компенсацию

Для этого нужно подать:

  • заявление;
  • паспорт;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • документ, подтверждающий статус Защитника или Защитницы (УБД);
  • документы, подтверждающие родственные связи;
  • финансовые документы о расходах на отдых;
  • реквизиты социального банковского счета или карточки киевлянина.

Заявление подается в Киев Милитари Хаб по адресам:

  • ул. Крещатик, 36;
  • Харьковское шоссе, 168-Ж;
  • ул. Ивана Микитенко, 7-Б.

Кто может получить компенсацию

Программа рассчитана на военнослужащих-киевлян и внтуришньо-перемещенных лиц (ВПЛ), которые имеют регистрацию в столице.

Как сообщали Новини.LIVE, украинским военнослужащим в тылу планируют повысить уровень денежного обеспечения до 30 000 гривен в месяц. Денежная реформа должна стартовать в июне. Кроме всего, начнут получать большие выплаты и пехотинцы.

Также Новини.LIVE писали, что поступления от военного сбора могут направить на выплаты военным. Ожидается, что деньги перенаправят из общего в специальный фонд госбюджета с 1 января 2027 года.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
