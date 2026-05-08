В Киеве компенсируют военным расходы за отдых: детали

Военным выплачивают по 12 000 грн за отпуск: как получить
В Киеве военнослужащим-УБД частично компенсируют расходы на отпуск. Деньги от города могут получить как защитники/защитницы, так и их семьи за отдых на территории Украины. Сумма выплат составляет 12 000 гривен на каждого члена семьи.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации.
Подробнее о компенсации за отдых
Компенсация предоставляется в рамках программы "Поддержка киевлян-Защитников и Защитниц" и покрывает расходы на:
- проживание с питанием в гостиницах;
- домах отдыха;
- санаторно-курортных учреждениях;
- участие в автобусных турах выходного дня.
Получить компенсацию можно только за уже использованный отпуск. Чтобы подтвердить свои расходы, военнослужащий собирает соответствующие финансовые документы. Это:
- фискальные чеки;
- квитанции;
- банковские подтверждения;
- договоры или ваучеры.
В документах должна быть информация о поставщиках услуг, суммах, датах и назначении платежа.
Как получить компенсацию
Для этого нужно подать:
- заявление;
- паспорт;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- документ, подтверждающий статус Защитника или Защитницы (УБД);
- документы, подтверждающие родственные связи;
- финансовые документы о расходах на отдых;
- реквизиты социального банковского счета или карточки киевлянина.
Заявление подается в Киев Милитари Хаб по адресам:
- ул. Крещатик, 36;
- Харьковское шоссе, 168-Ж;
- ул. Ивана Микитенко, 7-Б.
Кто может получить компенсацию
Программа рассчитана на военнослужащих-киевлян и внтуришньо-перемещенных лиц (ВПЛ), которые имеют регистрацию в столице.
Как сообщали Новини.LIVE, украинским военнослужащим в тылу планируют повысить уровень денежного обеспечения до 30 000 гривен в месяц. Денежная реформа должна стартовать в июне. Кроме всего, начнут получать большие выплаты и пехотинцы.
Также Новини.LIVE писали, что поступления от военного сбора могут направить на выплаты военным. Ожидается, что деньги перенаправят из общего в специальный фонд госбюджета с 1 января 2027 года.