Материальная помощь военным: как получить, если есть отдельные заболевания

Военный на приеме у врача, деньги.

Украинским военнослужащим в этом году будет предоставляться денежная помощь для решения социально-бытовых вопросов. Это ежегодные выплаты в размере одного денежного обеспечения. Получить деньги могут, например, защитники с отдельными заболеваниями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на группу коммуникаций Волынского ОТЦК и СП.

Кто может получить выплаты

Помощь полагается военнослужащим, у которых подтвердился один из следующих диагнозов:

вирусный гепатит В или С;

ВИЧ/СПИД;

туберкулез.

В Волынском ОТЦК и СП рассказали о матпомощи для военных.

Деньги выплатят, даже если военнослужащий находится вне штата. Тогда выплату рассчитают по последней занимаемой должности.

Как выплачивают помощь

Самое важное — подать рапорт в том году, когда появилось право на выплату. Если этого не сделать, средства за предыдущие периоды не начисляются. Денежную помощь для решения социально-бытовых вопросов можно получить и при увольнении, если право возникло в текущем году.

Сколько выплачивают

В сумму, из которой рассчитывается выплата, входят:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (кроме вознаграждений), на которые военный имеет право на день подписания приказа.

В этом году этот вид помощи выплачивается в размере месячного денежного обеспечения военнослужащего — не менее 20 130,05 гривен.

Как рассказывали Новини.LIVE, минимальное денежное обеспечение украинских военнослужащих может вырасти до 30 000 гривен. Такую сумму планируют выплачивать, в частности, защитникам, которые служат в тылу. Реформа, которая призвана изменить выплаты в Вооруженных силах Украины (ВСУ), должна начаться в июне.

Также Новини.LIVE сообщали, что семьи пропавших без вести военных по-новому будут оформлять льготы. Так, Кабинет министров расширил перечень случаев, когда не нужно предоставлять постановление ВВК. Ранее процедура была более сложной для семей.