Материальная помощь военным: как получить, если есть отдельные заболевания

Выплаты из-за болезни: кто из военнослужащих может получить и какую сумму
Украинским военнослужащим в этом году будет предоставляться денежная помощь для решения социально-бытовых вопросов. Это ежегодные выплаты в размере одного денежного обеспечения. Получить деньги могут, например, защитники с отдельными заболеваниями.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на группу коммуникаций Волынского ОТЦК и СП.
Кто может получить выплаты
Помощь полагается военнослужащим, у которых подтвердился один из следующих диагнозов:
- вирусный гепатит В или С;
- ВИЧ/СПИД;
- туберкулез.
Деньги выплатят, даже если военнослужащий находится вне штата. Тогда выплату рассчитают по последней занимаемой должности.
Как выплачивают помощь
Самое важное — подать рапорт в том году, когда появилось право на выплату. Если этого не сделать, средства за предыдущие периоды не начисляются. Денежную помощь для решения социально-бытовых вопросов можно получить и при увольнении, если право возникло в текущем году.
Сколько выплачивают
В сумму, из которой рассчитывается выплата, входят:
- должностной оклад;
- оклад по воинскому званию;
- надбавка за выслугу лет;
- ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (кроме вознаграждений), на которые военный имеет право на день подписания приказа.
В этом году этот вид помощи выплачивается в размере месячного денежного обеспечения военнослужащего — не менее 20 130,05 гривен.
