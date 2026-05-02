Главная Финансы Выплаты из-за болезни: кто из военнослужащих может получить и какую сумму

Дата публикации 2 мая 2026 17:35
Материальная помощь военным: как получить, если есть отдельные заболевания
Военный на приеме у врача, деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинским военнослужащим в этом году будет предоставляться денежная помощь для решения социально-бытовых вопросов. Это ежегодные выплаты в размере одного денежного обеспечения. Получить деньги могут, например, защитники с отдельными заболеваниями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на группу коммуникаций Волынского ОТЦК и СП.

Кто может получить выплаты

Помощь полагается военнослужащим, у которых подтвердился один из следующих диагнозов:

  • вирусный гепатит В или С;
  • ВИЧ/СПИД;
  • туберкулез.
null
В Волынском ОТЦК и СП рассказали о матпомощи для военных. Скриншот: Волынский ОТЦК и СП/Facebook

Деньги выплатят, даже если военнослужащий находится вне штата. Тогда выплату рассчитают по последней занимаемой должности.

Как выплачивают помощь

Самое важное — подать рапорт в том году, когда появилось право на выплату. Если этого не сделать, средства за предыдущие периоды не начисляются. Денежную помощь для решения социально-бытовых вопросов можно получить и при увольнении, если право возникло в текущем году.

Сколько выплачивают

В сумму, из которой рассчитывается выплата, входят:

  • должностной оклад;
  • оклад по воинскому званию;
  • надбавка за выслугу лет;
  • ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения (кроме вознаграждений), на которые военный имеет право на день подписания приказа.

В этом году этот вид помощи выплачивается в размере месячного денежного обеспечения военнослужащего — не менее 20 130,05 гривен.

Как рассказывали Новини.LIVE, минимальное денежное обеспечение украинских военнослужащих может вырасти до 30 000 гривен. Такую сумму планируют выплачивать, в частности, защитникам, которые служат в тылу. Реформа, которая призвана изменить выплаты в Вооруженных силах Украины (ВСУ), должна начаться в июне.

Также Новини.LIVE сообщали, что семьи пропавших без вести военных по-новому будут оформлять льготы. Так, Кабинет министров расширил перечень случаев, когда не нужно предоставлять постановление ВВК. Ранее процедура была более сложной для семей.

финансовая помощь военнослужащие денежная помощь
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
