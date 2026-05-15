Главная Финансы Новые выплаты до 6 тысяч долларов: кто из украинцев может оформить

Новые выплаты до 6 тысяч долларов: кто из украинцев может оформить

Дата публикации 15 мая 2026 18:19
Выплаты украинцам до 6 тысяч долларов: кто может получить помощь в 2026 году
Фермеры на поле и деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

После разминирования полей многим аграриям приходится фактически запускать хозяйство с нуля. Именно для таких фермеров открыли новую программу поддержки в Николаевской области. Часть украинцев сможет получить ваучеры на несколько тысяч долларов для восстановления работы на пострадавших территориях.

Подать заявку можно только в течение одного месяца, поэтому аграриям советуют не затягивать с документами, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Кто получит выплаты

Фокус государства и международных партнеров сосредоточен на Николаевской области. Программа охватывает шесть общин: Галициновскую, Снигиревскую, Гороховскую, Заводскую, Шевченковскую и Широковскую.

Общий бюджет проекта составляет 14 миллионов гривен, которые распределят между теми, кто больше всего пострадал от войны. Это не просто "живые деньги", а целевые ваучеры номиналом от 2 000 до 6 000 долларов США.

Претендовать на поддержку могут как обычные единоличники, так и ФЛП или юридические лица. Главное условие - официально зарегистрированная земля площадью от 3 до 300 гектаров. Особое внимание будут уделять тем, чьи поля прошли через ад обстрелов и были официально разминированы.

"После разминирования фермеру нужен не просто доступ к земле, а ресурс, чтобы быстро вернуть ее в работу", — отмечает заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык.

Как подать заявку на выплату

Регистрация длится ровно месяц — с 15 мая по 14 июня 2026 года. Весь процесс происходит прозрачно через Государственный аграрный реестр (ГАР). Но те, кто уже получал аналогичную помощь от ФАО в течение последних двух лет, на этот раз в списки не попадут.

"Ваучерная поддержка поможет аграриям Николаевщины закупить необходимые материалы и подготовить поля к сезону", — подчеркнул Башлык.

Цель инициативы - помочь новичкам и тем, кто только начинает восстановление.

Как сообщали Новини.LIVE, с 14 мая в Славутиче открыли регистрацию на финансовую поддержку от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Выплаты будут назначать по обновленным условиям: размер и возможность получения помощи теперь будут определять с учетом жизненных обстоятельств и уровня уязвимости человека.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в мае в рамках Консорциума реагирования под координацией французской гуманитарной организации Acted жители Сумской области могут получить ежемесячную финансовую помощь по 1 800 гривен в течение шести месяцев. Программа доступна не для всех, ведь для оформления выплат заявители должны соответствовать определенным критериям и условиям поддержки.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
