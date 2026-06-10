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Главная Финансы Мировые цены на зерно постоянно растут: что происходит в Украине

Мировые цены на зерно постоянно растут: что происходит в Украине

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 06:36
Цены на зерно на мировых рынках: как изменился индекс продовольственных цен ФАО
Рабочие просеивают пшеницу, комбайн в поле с кукурузой. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

На мировых продовольственных рынках цены на зерновые культуры стабильно росли в мае 2026 года. При этом общий индекс цен ФАО оставался на стабильном уровне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

Подробнее о ситуации на мировом агрорынке

Как свидетельствуют данные международной организации, среднее значение индекса продовольственных цен в мае составило 130,8 пунктов. В апреле это значение было на 0,2% выше, что свидетельствует о стабильности продовольственного рынка.

Как ни странно, общий показатель остался на 2,9% выше, чем в прошлом году. Это далеко от рекордного показателя, зафиксированного в марте 2022 года — 18,4%.

Одним из ключевых факторов поддержки общего индекса стало подорожание зерновых. В мае индекс цен на зерно достиг 114,3 пунктов — это на 2,6% больше, чем в апреле, и на 4,9% — от показателя в 2025 году.

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Цены на пшеницу и кукурузу в мире

Пшеница на мировых рынках растет в цене четвертый месяц подряд. На рынок повлияли прогнозы, что урожаи в странах-экспортерах продовольствия ухудшатся. Причиной называли, в частности, состояние посевов озимой пшеницы в США. Ожидается, что урожай культуры будет одним из худших за последние десятилетия. Дополнительным фактором стали более высокие расходы на топливо и удобрения.

Положительную динамику также продемонстрировала кукуруза. Ее стоимость поддерживали:

  • активный импортный спрос;
  • сокращение предложения со стороны Бразилии и США;
  • подорожание энергоносителей, из-за чего выросло производство биоэтанола.

Что с ценами на пшеницу и кукурузу в Украине

Пшеница на украинском рынке дешевеет с начала июня. Как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, в период с 2 по 10 июня тонна зерна подешевела на 127 гривен. На данный момент пшеницу продают по средней цене 9959 гривен/тонна.

Что касается кукурузы, то цены на эту зерновую культуру в Украине также снижаются. Так, по состоянию на 10 июня средняя цена за тонну кукурузы — 10 334 гривен. В то же время в начале лета тонна зерновой стоила 10 552 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, пшеница в Украине дешевеет из-за определенного затишья на агрорынке. Причина — ожидаются поставки нового урожая. Из-за этого сделки практически не заключаются.

Еще Новини.LIVE писали о новых ценах на фуражный ячмень. Известно, сколько сейчас стоит тонна и как может измениться ситуация с ценами в будущем.

кукуруза пшеница цены на зерно
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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