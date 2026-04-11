Главная Финансы Переводы в Приват24: кто и как может получить кэшбэк в 2 026 грн

Дата публикации 11 апреля 2026 07:01
ПриватБанк начислит 300 клиентам по 2 026 грн: как принять участие
Мобильное приложение "Приват24". Фото: Новини.LIVE

До 10 июля 2026 года государственный "ПриватБанк" предоставит клиентам возможность получить компенсации в рамках новой кэшбэк-программы за осуществление международных переводов на карты Visa. В финучреждении отмечают, что максимальная сумма вознаграждения не ограничиваться.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на обнародованную информацию банка.

Какие условия новой кэшбэк-программы ПриватБанка

Как отмечается, клиенты, которые отправят или получат международные денежные переводы, могут получить бонусы. Соответствующая программа продлится три месяца, за это время намерены выплатить денежные компенсации.

Всех, кто присоединится к новой программе ПриватБанка и Visa, будет ждать вознаграждение в виде кэшбэка в размере 2026 грн. Его получат ежемесячно по 100 человек. При этом один участник во время каждого этапа сможет получить кэшбэк на вышеуказанную сумму, а максимальная сумма не ограничивается.

"Каждый международный перевод увеличивает шансы на получение кэшбэка. Максимальная сумма кэшбэка не ограничена, что позволяет получать вознаграждения на каждом этапе программы: всего кэшбэк 2026 грн получат 300 клиентов банка", — добавили в банке.

Как принять участие в программе в ПриватБанке

Клиенты, желающие стать участникам программы, должны зарегистрироваться на странице акции. Далее необходимо соблюсти следующие условия:

  • получить хотя бы один международный перевод на карту ПриватБанка Visa;
  • осуществить перевод с валютной карты Visa на сумму от 2026 грн в эквиваленте.

Присоединиться к программе могут все виды срочных переводов и международных платежей, действующие в ПриватБанке.

Осуществить переводы с зарубежной картой Visa можно в "Приват24:

  • в мобильном приложении в меню "Перевести";
  • через веб-версию в меню "Перевод на карту".

Переводы можно делать с валютных карт ПриватБанка в долларах или евро.

Для клиентов действуют выгодные условия на международные P2P-переводы через "Приват24":

  • 1% вместо 1,5% — с иностранной карты Visa на карту ПриватБанка;
  • 1% вместо 2% — с валютной карты Visa от ПриватБанка на зарубежную карту.

Ранее Новини.LIVE писали, до конца мая 2026-го клиентам ПриватБанка можно платить меньше за один из сервисов. Государственное финучреждение продлило действие некоторых льготных тарифов на часть операций.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие предусмотрены тарифы в ПриватБанке на пополнение мобильного счета в апреле текущего года. В частности, в банке установлена дополнительная комиссия в 1% с карт других банков в банкоматах/терминалах.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
