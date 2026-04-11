ПриватБанк начислит 300 клиентам по 2 026 грн: как принять участие

Мобильное приложение "Приват24". Фото: Новини.LIVE

До 10 июля 2026 года государственный "ПриватБанк" предоставит клиентам возможность получить компенсации в рамках новой кэшбэк-программы за осуществление международных переводов на карты Visa. В финучреждении отмечают, что максимальная сумма вознаграждения не ограничиваться.

Какие условия новой кэшбэк-программы ПриватБанка

Как отмечается, клиенты, которые отправят или получат международные денежные переводы, могут получить бонусы. Соответствующая программа продлится три месяца, за это время намерены выплатить денежные компенсации.

Всех, кто присоединится к новой программе ПриватБанка и Visa, будет ждать вознаграждение в виде кэшбэка в размере 2026 грн. Его получат ежемесячно по 100 человек. При этом один участник во время каждого этапа сможет получить кэшбэк на вышеуказанную сумму, а максимальная сумма не ограничивается.

"Каждый международный перевод увеличивает шансы на получение кэшбэка. Максимальная сумма кэшбэка не ограничена, что позволяет получать вознаграждения на каждом этапе программы: всего кэшбэк 2026 грн получат 300 клиентов банка", — добавили в банке.

Как принять участие в программе в ПриватБанке

Клиенты, желающие стать участникам программы, должны зарегистрироваться на странице акции. Далее необходимо соблюсти следующие условия:

получить хотя бы один международный перевод на карту ПриватБанка Visa;

осуществить перевод с валютной карты Visa на сумму от 2026 грн в эквиваленте.

Присоединиться к программе могут все виды срочных переводов и международных платежей, действующие в ПриватБанке.

Осуществить переводы с зарубежной картой Visa можно в "Приват24:

в мобильном приложении в меню "Перевести";

через веб-версию в меню "Перевод на карту".

Переводы можно делать с валютных карт ПриватБанка в долларах или евро.

Для клиентов действуют выгодные условия на международные P2P-переводы через "Приват24":

1% вместо 1,5% — с иностранной карты Visa на карту ПриватБанка;

1% вместо 2% — с валютной карты Visa от ПриватБанка на зарубежную карту.

