Переводы в ПриватБанке: кому начислят бонус в 2 500 грн весной

Весной 2026 года клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" могут получить за осуществление международных межбанковских переводов компенсацию до 2 500 грн. Для этого лишь необходимо выполнить несколько рекомендаций.

Какие компенсации можно получить в ПриватБанке

По условиям банка, клиенты могут получить бонусы за осуществление SWIFT-переводов с помощью карты международной платежной системы Mastercard в мобильном приложении и веб-версии "Приват24".

Такая возможность будет доступна только до 25 мая 2026 года. Приобщиться к ней смогут граждане при соблюдении следующих условий:

клиенты, которым более 18 лет;

имеют идентификационный код;

активную карту Mastercard от Привата (карту для выплат, Универсальная, Универсальная Gold, премиальные карты).

Участники смогут получить следующие виды компенсаций:

250 грн за осуществление первого SWIFT-перевода с картой Mastercard от Привата (для клиентов, которые не осуществляли их более трех месяцев); 2 500 грн для 50 клиентов (25 человек ежемесячно).

"Получайте или отправляйте SWIFT-переводы с картой Mastercard от ПриватБанка и получайте двойное вознаграждение! В течение всего периода акции участник может получить кэшбэк 250 грн в программе "Привет" и на каждом этапе выигрывать 2500 грн", — объясняют в финучреждении.

Как получить бонус за переводы в ПриватБанке

Как пояснили в банке, за каждый SWIFT-перевод в сумме от 250 долларов (эквивалент), полученный или отправленный с помощью карты платежной системы Mastercard от ПриватБанка можно будет получить шанс выиграть бонус в размере 2 500 грн. Такие операции автоматически будут засчитываться к розыгрышу.

Для начисления компенсации в 250 грн за первый SWIFT-перевод клиентам необходимо выполнить несколько действий:

в программе "Привет" мобильного приложения "Приват24" активировать акцию;

получить или отправить SWIFT-перевод с картой Mastercard на сумму 250 долларов.

Согласно правилам, банк будет ежемесячно определять обладателей призов путем специального сервиса random.org.ua среди участников, которые выполнят все вышеуказанные условия акции.

